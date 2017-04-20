Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Toplumda dişlerin beyaz görünmesine diş sağlığından daha fazla önem verildiğini söyleyen Türkiye Hastanesi Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Hilâl Yıldız Yüksel, beyazlığı sağlamak için karbonatla ovmaktan diş minesini törpülemeye kadar birçok yöntemin denendiğini belirterek, güvenli diş beyazlatma konusunda bilgi verdi. En sağlıklı diş beyazlatma yönteminin beyazlatma jelleri kullanılarak evde ya da dişçi muayenehanesinde yapılan beyazlatma işlemi olduğunu anlatan Dt. Yüksel “Yapılan araştırmalar, beyazlatmanın diş minesine zarar vermediğini ortaya koymuştur. Beyazlatma işlemi özel bir durumu olmayan herkese uygulanabilir. Hekimin işlem öncesinde yapacağı muayene esnasında belirlenen çürükler giderildikten ve varsa hassasiyet için florür tedavisi yapıldıktan sonra güvenle uygulanabilir. Beyazlatma işlemi diş hassasiyetine sebep olabilir. Bu yüzden ilk birkaç gün çok sıcak ya da soğuk yiyecekler tüketilmemelidir” dedi.