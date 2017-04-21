Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemik sağlığı üzerine yararları uzun yıllardan beri bilinen D vitamini, eksikliği ve yetersizliği durumunda gençlerde ve yaşlılarda birçok hastalığa neden oluyor. Gün içinde güneşli bir havada yapılacak kısa bir yürüyüş ile ihtiyacın karşılanabilmesine rağmen ülkemizde D vitamini eksikliği oranının oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Rezzan Günaydın, günlük 15 dakika güneş ışığı görmenin vücudun yeterli D vitamini üretmesini sağlayacağını söyleyerek, "Günlük D vitamini gereksinimi kollar, bacaklar ve yüzün 15-20 dakika gün ışığına maruz kalmasıyla karşılanabilmesine karşın D vitamini eksikliği oldukça sık görülen bir durumdur. Bu vitaminin eksikliğinin yaygın olmasının en önemli nedenlerin biri yeterince güneşe maruz kalmamak, diğeri ise D vitamini içeren gıdaların sayısının az olması ve bu gıdalarda vücudun ihtiyaç duyduğu kadar D vitamini bulunmamasıdır. D vitamini eksikliği birçok ülkede, özellikle yaşlılarda önemli sağlık problemlerine yol açmaktadır. Dünya genelinde yetişkin nüfusun yüzde 20’sinde, yaşlı kadınların ise yüzde 50’sinde D vitamini eksikliği görülmektedir” dedi.



Süt, balık ve yumurta sarısı vitamini karşılıyor



Prof. Dr. Rezzan Günaydın, bazı gıdalarda D vitamininin doğal olarak bulunduğunu dile getirerek, "Tereyağı, süt, özellikle yağlı olan deniz balıklarından somon ve ton balığı, yulaf, yumurta sarısı, sıvı yağlar ve karaciğerde bulunur. Ayrıca cildimiz güneşin UVB ışınlarını kullanarak D vitamini üretme kapasitesine sahiptir” diye konuştu.D vitamini eksikliğine neden olan faktörleri sıralayan Medical Park İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Rezzan Günaydın, şunları söyledi:



“Yaşın ilerlemesi, koyu ten cilt, sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları, şişmanlık ve hava kirliliği D vitamini eksikliğine neden olmaktadır. Ayrıca, 30 faktör ve üzeri güneş koruyucuları kullananlarda deride D vitamini oluşması engellenir. D vitamini kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilmesini sağlar. Kemik erimesine yol açan paratiroid hormonun salgılanmasını önler. Kalp hastalıkları, hipertansiyon ve bazı kanserlerde koruyucu etkisi bilinmektedir. D vitamini eksikliği erişkinlerde kemik yumuşaması (osteomalazi) çocuklarda ise kemik zayıflaması (raşitizm) hastalıklarına neden olur. D vitamini eksikliğinde kas ve kemik ağrıları, kas ve kemik zayıflığı ya da kas spazmları da görülebilir. Meme kanseri, kolon kanseri, pankreas kanseri, kalp hastalıkları, kronik yorgunluk ve depresyon gibi pek çok ciddi hastalığı tetiklediği bilinmektedir. D vitamini piyasada damla, draje, kapsül, çiğneme tableti ve ampül şeklinde bulunmaktadır. D vitamini eksikliğinin tedavisinde günlük kalsiyum alımının da yeterli olması gerekir. Alınması gereken doz D vitamini eksikliğinin sebebine ve ciddiyetine göre değişebilir. Bu nedenle doktorunuza danışmadan D vitamini kullanmayınız."