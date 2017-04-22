Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık Frankfurt

Uluslararası alanda faaliyet gösteren Alman İlaç devi Boehringer Ingelheim’ın Frankfurt Mainz’daki genel merkezinde, 2016 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği bir basın toplantısı düzenlendi. Araştırma geliştirme çalışmalarına da yer verilen toplantıda firmanın onkoloji, diyabet, solunum hastalıkları, merkezi sinir sistemi hastalıkları ve immünoloji alanlarına odaklandığı ifade edilerek yeni geliştirilen ilaçlara ait bilgiler verildi.

Boehringer Ingelheim’ın FDA onayı alarak geçtiğimiz yıl Amerika ve Avrupa’da piyasaya çıkan Empagliflozin etken maddeli yeni ilacı, etki mekanizması yüzünden bilim çevreleri tarafından şeker hastalığının tedavisinde devrim yapacak bir ilaç olarak değerlendiriliyor. Yapılan klinik çalışmalar ilacın kan şekerini düşürme etkisinden bağımsız olarak böbrek fonksiyonlarını da koruduğunu, böylece şeker hastalığının en önemli sonuçlarından biri olan böbrek hasarını azalttığını ortaya koyuyor.

İlaçla ilgili bilgi veren Boehringer Ingelheim’ın yeni yeniliklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Dr. Michel Pairet Tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan ilacın, diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında böbrek fonksiyonlarında yüzde 38 koruma sağladığını belirterek “Şu ana kadar diyabet tedavisinde kullanılan başka hiçbir ilacın şeker düşüşüne ek olarak ekstra bir faydasının gösterilmemiş olması, Empagliflozin’i eşsiz bir molekül yapıyor” dedi. ABD, Avrupa ve Kanada’da piyasada olan Empagliflozin’in ülkemizdeki ruhsat çalışmaları devam ediyor.

KALPTEN ÖLÜMLERİ AZALTIYOR

Diyabet hastalarında kanda dolaşan şekerin böbreklerden atılmasını sağlayan ilaç, şekerle birlikte su, sodyum ve kalori atılımını da sağlıyor. Şeker düşüşüne ek olarak kan basıncı, sodyum, kolesterol düşüşü ve kalori kaybına bağlı olarak bel çevresindeki azalmanın kardiyovasküler riski de aşağı çektiğini söyleyen Dr. Michel Pairet “Çalışmalara göre Tip 2 diyabet hastalarında kardiyovasküler riskte ve buna bağlı ölümlerde yüzde 40 oranında azalma sağlıyor. Bu sonuç, ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde diyabet tedavi kılavuzlarının değişmesine ve ilacın kardiyovasküler riski yüksek diyabet hastalarında öncelikli olarak kullanılmasına sebep oldu” dedi.

KALP YETMEZLİĞİNDE ARAŞTIRILIYOR

Empagliflozin’in kalp damar sistemi üzerindeki olumlu etkisi ilacın diyabeti olan ya da olmayan kişilerde kalp yetmezliği hastalarında da araştırılmasına sebep oldu. Toplam 7 bin kişi üzerinde sürdürülen Empa-Reg Çalışması’nın sonuçları olumlu çıkarsa kalp yetmezliği çeken hastalar için de yeni bir tedavi seçeneği olacak.

12 kişiden biri diyabet hastası

¥ Her yıl dünyada

4 milyon kişinin ölümüne sebep olan diyabet 12 kişiden birini etkiliyor.

¥ Görülme sıklığı dünyada 8,3 iken bu oran Türkiye’de yüzde 14,8.

¥ Diyabetlilerin yarısından fazlası hasta olduğunun henüz farkında değil.

KONTROLSÜZ ŞEKER ORGANLARI VURUYOR

Diyabette kan şekeri kontrolünün iyi olmaması, büyük ve küçük damarlarla beslenen bütün organları olumsuz etkiler. Diyabet en önemli etkilerini kalp ve damar sistemi ile böbrekler üzerinde gösterir.

¥ Diyabeti olan kişilerde kardiyovasküler hastalık gelişmesi, diyabeti olmayan kişilere kıyasla 2-6 kat daha fazladır.

¥ Tip 2 diyabet hastalarının yaklaşık yüzde 65’inin böbrek fonksiyonlarında bir miktar azalma vardır ya da bu açıdan risk taşırlar.

¥ Diyabetin retinada sebep olduğu hasar yani diyabetik retinopati körlüğün en önemli sebeplerinden biridir.

¥ Diyabetin sinirlere verdiği hasar yani diyabetik nöropati sıklıkla ayak bacak kesilmelerine sebep olan ayak yaraları ve ülserlerinin önde gelen sebeplerinden biridir.