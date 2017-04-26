Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyindeki hücrelerin kontrolsüz şekilde büyümesi olarak tanımlanan beyin tümörü rahatsızlığının primer ve sekonder olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Koru Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Erdem Yıldırım, "Primer beyin tümörleri beynin kendi hücrelerinden gelişen tümörlerdir. Sekonder beyin tümörleri ise beyne diğer organlardan gelen (metastaz yapan) tümörlerdir. Primer beyin tümörlerinin hepsi kanser değildir. Primer beyin tümörlerini benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) olarak ikiye ayırabiliriz” dedi.İyi huylu beyin tümörlerinin sınırları net olarak görüldüğü için sağlıklı beyin dokusundan kolaylıkla ayrılabildiğini ifade eden Yıldırım, “Genellikle vücudun ve beynin diğer bölgelerine yayılmazlar. Beyindeki benign tümörler tamamen zararsız değildirler. Bazen, beynin önemli bölgelerine baskı yaparak hayati tehlikeye sebep olabilirler. Benign beyin tümörleri, nadir olarak zamanla malign tümöre dönüşebilirler. Her zaman ameliyata ihtiyaç duyulmayabilir. Ameliyat ile benign tümörün hepsi alınır ise çok nadiren tekrarlarlar” diye konuştu.

“Kötü huylu beyin tümörleri daha tehlikeli”



Kötü huylu beyin tümörlerinin daha tehlikeli olup, hayati tehlike oluşturabildiğinin altını çizen Yıldırım, “Kontrolsüz çoğalan hücreleri içerirler. Hızla büyüyerek çevrelerindeki sağlıklı dokulara yayılırlar. Nadiren kanser hücreleri beynin diğer bölgelerine, omuriliğe veya vücudun diğer yerlerine yayılabilirler (metastaz)” dedi. Beyin tümörlerinin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) sınıflamalarına göre derecelendirildiğini ifade eden Yıldırım, “DSÖ tarafından birinci dereceden dördüncü dereceye kadar sınıflandırılır. Tümörün derecesi ne kadar düşük ise tedaviye yanıt verme şansı o kadar yüksektir. Ne kadar yüksek dereceli ise tümör genellikle o kadar hızlı büyür ve ameliyat sonrasında tekrarlama ihtimali artar” dedi.



Beyin tümörlerinde genel risk faktörleri olduğunun da altını çizen Yıldırım, bu faktörlerin “erkek olmak, beyaz ırka mensup olmak, yaş, genetik, kimyasal ya da radyasyona maruz kalmak” olduğunu söyledi. Belirtilerin tümörün çap, tip ve beyindeki yerine göre değiştiğini söyleyen Yıldırım, kendinde bu belirtileri gören hastaların hemen doktora başvurmaları gerektiğini ifade etti.

Beyin tümörlerinde tanının fizik muayene ve nörolojik muayene, bilgisayarlı tomografi, MR, MR veya BT Anjiografi, beyin omurilik sıvısı incelemesi ve biyopsi ile yapıldığını belirten Yıldırım, tedavininse beyin tümörünün tipi, derecesi ve sınıfına göre cerrahi, radyoterapi ya da kemoterapi ile yapıldığını söyledi. Özellikle kötü huylu beyin tümörü olan hastalarda bu tedavi yöntemlerinin birkaçının birlikte uygulanabildiğini vurgulayan Yıldırım, “Ayrıca cerrahi öncesi ve sonrasında hastanın beyin fonksiyonlarının, fiziki ve psikolojik durumunun iyilik halinin sağlanması için destekleyici ve rehabilitasyon tedavileri uygulanabilir. Bunlar, ödem giderici ilaçlar, nöbet önleyici ilaçlar, şant ve fizik tedavidir” diye konuştu.

Beyin tümöründe tedavi yöntemleri



Cerrahi tedavinin beyin tümörlerinin çoğunluğunda kullanılan bir yöntem olduğunu anlatan Yıldırım, “Kraniotomi (kafatası kemiğinin açılıp yerine koyulması) veya kraniektomi (kafatası kemiğinin açılıp koyulmaması) yöntemleri kullanılarak yapılır. Özellikle yerleşim yeri nedeniyle komplikasyon riski yüksek olan tümörlerde cerrahi yapılmadan takip veya radyoterapi, radyocerrahi, kemoterapiye yönlendirilebilir” dedi.



Yıldırım diğer yöntemleri ise şöyle sıraladı:



“Radyoterapi: Radyoterapi yüksek enerjili ışınların kullanılması ile kanser hücrelerinin tahrip edilerek çoğalmalarının önlenmesi ve ortadan kaldırılması işlemidir. Radyocerrahi; Radyocerrahi iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin invazif olmayan bir şekilde tedavi edilmesini sağlayan medikal bir prosedürdür. Radyocerrahi beyindeki lezyonların tedavisinde kullanıldığında stereotaktik radyoterapi (SRT) olarak da isimlendirilebilir.



Kemoterapi: Kanser hücrelerinin ilaçla öldürülmesidir. Ağız yolu ya da damar yolu ile verilebilir.”



Cerrahi müdahale sonrasında hastalarda bazı komplikasyonların olabileceğine dikkati çeken Yıldırım, “Bu komplikasyonlar hastada geçici veya kalıcı olabilir. Bu komplikasyonların bir veya daha fazlası gelişebilir. Bunlar nöbet, şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, kanama, nörolojik durumun daha da kötüleşmesi, görme, konuşma, algılamada bozulma, hidrosefali, ekstremitelerde şişlik, yara yerinin geç iyileşmesi, enfeksiyon ve tromboemboli” dedi.