Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Epilepsinin nöbetlerle seyreden bir hastalık olduğunu söyleyen Uluğ, “Epilepsi, beynimizde elektriksel aktivitelerin bozulmasıyla ortaya çıkmaktadır. Epilepsi nöbetleri, en bilinen haliyle düşme, şuur kaybı ve kasılmalarla olabileceği gibi, dalmalar, sıçramalar şeklinde de olabilmektedir” dedi.Epilepsi tanısının nasıl konulduğu hakkında konuşan Uluğ, “Her yaşta olabilecek bir hastalık. Ama en çok çocukluk yaş grubunda, ergenlikte ve ilerleyen yaşlarda görebiliyoruz. Beyindeki damar hastalıkları, tümörler, oksijensiz kalma, kazalar, travmalar epilepsiye neden olabiliyor. Epilepsi hastalığının tanısını koyarken, bu bayılmaları başka bayılmalardan ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü tansiyon düşüklükleri, şeker düşmesi de bayılmalara sebep olabiliyor. Epilepsiyi bunlardan ayırt etmek için bazen beyin MR’ı çekiyoruz. EEG dediğimiz beyin dalgalarını kayıtlama şeklinde yarım saatlik standart çekimlerimiz oluyor. Bunlara bakarak hastalığın tanısını koyuyoruz” dedi.



Tedavisi mümkün



Uluğ, hastalık tanısını koyduktan sonra tedavi aşamasının başladığını dile getirerek, “Bu hastalığın tedavisi tamamen olabileceği gibi, bazı grup hastalar dirençli epilepsi nöbetleriyle hayatlarına devam etmek zorunda kalabiliyorlar. Çok güzel ilaç tedavileri var. İyi takiple bazı hastalarda yüzde yüz de tedavi de mümkün. Epilepsi hastalarının, dikkatli bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri gerekiyor. İlaçlarını aksatmamaları, aç ve uykusuz kalmamaları, alkolden uzak durmaları gerekiyor” diye konuştu. Uluğ, dirençli epilepsi türlerinin tedavisinde ameliyat yönteminin de uygulandığını ancak bunun çok seçili hastalarda ve bazı merkezlerde uygulandığının altını çizdi.



Epilepsi hastası görünce ne yapılmalı?



Bir epilepsi hastası görüldüğünde neler yapılabileceği hakkında bilgi veren Uluğ, “Bir epilepsi hastasını gördüğümüzde aslında onu sadece korumaya alabiliriz. Başını veya vücudunu bir yerlere çarpmasını engellemeliyiz. Başını yan çevirmeliyiz. Ağzında köpük veya salya birikimi varsa silebiliriz.