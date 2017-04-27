Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Uykunun günlük hayatta enerji depolayarak güne daha dinç devam edebilmenin en önemli faktörlerinden biri olduğunu söyleyen Hisar Intercontinental Hospital Uyku Bozuklukları Merkezinden Prof. Dr. Serhat Fındık “Çeşitli sebeplerle gece iyi uyuyamamak günün ileriki saatlerinde hâlsizlik, yorgunluk, dalgınlık ve odaklanamama gibi hayat kalitesini bozan yol açar. Yatma zamanı belli olan, günlük süresi 6 saatten az olmayan ancak 8 saati de aşmayan bir uyku düzeni kişilerin hayat kalitesini ciddi olarak artırır” dedi. Prof. Dr. Fındık “Ayrıca gün içinde özellikle öğlen saatlerinde yapılabiliyorsa “şekerleme” dediğimiz sadece 15 dakikalık bir uykunun sağlık üzerinde müspet etkisi olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya kondu” diye ekledi.