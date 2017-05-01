Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Günümüzde hareketsizlik, kötü beslenme, atıştırma, hızlı yemek ve daha birçok sebep. Kilo almamıza, aldığımız kiloları zor vermemize sebep olan en önemli etkenlerden sadece birkaçı... Dr. Fevzi Özgünül ise “Beden aklını kullanarak fazla kilolardan kurtulma” konusunda çok önemli bir reçete veriyor. Hem tespit hem yol hem sonuç içeriyor bu tavsiyeler...

Diyelim ki akşam bir yere davetlisiniz. Akşam ‘fazla kaçırma’ korkusuyla sabah kahvaltısı ve öğle yemeğini atlamak ya da çok az yemek eğiliminde olabilirsiniz. Dr. Özgönül “Bu çok yanlış. Tam tersi davete tok gitmeye çalışın ki, bol kalorili yemeklere ‘hayır’ diyebilesiniz” diyor. Ben de ekliyorum: Hatırım için diye başlayan ısrarlara karşı inatçı olun. “Yarın yemezsin” tarzlı şakalara aldırmayın ve bedeninizi dinleyin.

¥ ÖDEM: Ödem, bedenin bir savunması. Ödem söktürücü kürler yapmayın, çay ya da ilaçlar kullanmayın. Beden ödem yaptıysa bir bildiği vardır. Bırakın istediği zaman atsın. Fakat çok çay ve kahve içiyorsanız azaltın. Bol su için, çok tuzlu yemeyin.

¥ SPORU ABARTMAYIN: Daha çok kilo veririm düşüncesiyle daha çok spor yapmak hiçbir fayda sağlamaz. Hareketi, sindirim sistemi için yapmalısınız. Sporu akşam yaparsanız, gün içinde yediklerinizin sindirimi de kolaylaşır.

¥ AZ YEMEK: Sabah ve öğlen az yemek, akşam çok acıkmanıza sebep olabilir. Bu durumda küçülemez, kilo kaybedemezsiniz.

¥ DOĞAL SU: Daha hızlı kilo veririm düşüncesiyle, yeşil kahve çekirdeği, alkali su gibi gıdalar tüketmek: Doğadaki diğer canlılar, doğada bulunan suları tüketerek sağlıklı yaşıyorsa sizin de aynı su ile sağlıklı yaşamanız gerekir. Bu sebeple yeşil çay, yeşil kahve, alkali su gibi sıvılara güvenmeyin, siz tabii olan suyu tercih edin.

¥ ÇEREZ: Birçok insan çerezleri kilo alma korkusuyla yemez. Bu durumda hem erken acıkmak, hem de tatlı ve hamur işi gıdalara yönlenme başlar. İHA

Acıkmadan yemeyin

Birçok diyet önerisinde ‘sık yemek’ tavsiyesi vardır. Siz ise bedeninizi dinleyin. Acıkmadan yememeye özen gösterin. Kahvaltı ve öğle yemeği arasında en az 6 saat olmasına özen gösterin ama saat tutmayın. Kahvaltıdan sonra da uyumayın ki, beden enerji harcamaya açık olduğu zamanda dinlenmeye geçmesin.

Bedeni resetlemeyin

Kendi tedavimizi kendimiz yapacağız. Yemeklerin tam sindirimi için bedenin 6-8 saate ihtiyacı var. Yiyecekler tam sindirilmeden, 1-2 saat sonra ‘çay yanında’ diyerek, ‘midem kıyıldı’ bahanesine sığınarak atıştırmak, sindirim sistemini resetler, sistem yeniden çalışmaya başlar ve düzen bozulur. Gece, küçülme işlemini gerçekleştiremez.

Kahvaltınızı evde yapın

Çalışıyorsanız, kahvaltınızı evde yapın. İş yerinde kahvaltı, arkadaşların tacizi sebebiyle istediğinizden fazla ve bol karbonhidratlı yediğiniz bir öğüne

dönüşebilir.