Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Derin dondurucular, hayatın koşuşturmasında kurtarıcımız. Pişmeye hazır hamur işleri, yazın sebzeleri, fazladan aldığımız ekmekler, etler ve daha birçok şeyi ‘sakladığımız’ müthiş cihazlar onlar... Bu ‘güzelim’ cihazları kullanırken dikkat edeceğimiz birkaç ayrıntıyla, hem ürünlerin lezzetini, hem gıda değerini korurken, enerji tasarrufu da yapmamız mümkün. Bunun için gıda uzmanları ile beyaz eşya üreticilerinin yetkililerinden aldığımız tavsiyeleri sıralayalım.

¥ Tavuk indirimdeydi, birden fazla aldınız ve dondurucuya atacaksınız... Mutlaka parçalayın. Çünkü tamamen donmuş tavuğu parçalara ayırabilmek için saatlerce beklemeniz gerekecek. Hâlbuki parçalarına ayırırsanız, pişirme işlemine daha çabuk geçebilir, 2 but ya da bir göğüs çıkararak ihtiyacı karşılayabilirsiniz.

¥ Kurban etleriniz ya da yazdan hazırladığınız sebzeler... Donduğunda ne olduğunu seçemeyebilirsiniz. Onun için onları etiketleyin. Etler için ‘kıyma’, ‘kuşbaşı’, ‘haşlamalık’ gibi etiketler yapabilirsiniz.

¥ Derin dondurucuların kapağına yaklaştıkça sıcaklık artar. Dondurma ve yüksek yağlı gıdaları burada değil, zemine ya da arkaya yakın bölümde saklayın.

¥ Buzdolabı poşetlerini kapatmadan önce içinin havasını alın. Bunu küçük bir pompa ve havasını çekme şeklinde gerçekleştirebilirsiniz. Böylece hem havayı dondurmak için fazla enerji harcamaz, hem de yer kazanırsınız.

¥ Maydanoz, dereotu gibi çabuk bozulan ürünleri saplarından ayırıp, havasını alarak dondurun. Çorba, salata ve yemeklerde kolayca kullanabilirsiniz.