Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemlerdeki çalışmaların hamileliğin oluşumunda rahim içerisindeki bakteri dengesinin de rol oynadığının ortaya çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Carlos Simon, bu dengeye müdahale ederek gebelik oranlarının artırılabileceğini anlattı. Prof. Dr. Simon “Rahim içinde de iyi huylu ve kötü huylu bakteriler var. Bunlardan kötü huylu bakterilerin daha fazla olması gebeliğin oluşumunu engelliyor. Rahim içinden aldığımız sıvıdan bu dengenin sağlanıp sağlanmadığını anlayabiliyoruz. Eğer kötü huylu bakteriler ağırlıktaysa rahim içine verdiğimiz iyi huylu bakterilerle bu dengeyi düzeltebiliyoruz” dedi.