Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medical Park Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Yüksel Oltulu, ciltte oluşan lekeler için önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Oltulu, “Cosmelan ve dermamelan, gebelik, yaşlılık, güneş etkisi, lazer ve cilt soyma işlemleri sonrası veya diğer nedenlerle ortaya çıkan lekelerin tedavisinde kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Bu ürünler deride bulunan melanin (renk maddesi) miktarını azaltarak leke oluşumunu engelleyen bir enzimatik peeling yöntemi olup, etkisini ciltte leke oluşumunu tetikleyen mekanizmayı baskılayarak yaparlar. Cosmelan ve dermamelan çok hafif soyucu bir madde de içermektedir. Bu ürünlerle yapılan leke tedavisi diğer peeling (soyma) yöntemlerine göre daha az rahatsızlık vermektedir. Her türlü cilt tipine, yaz mevsimi dışında uygulanabilir. Ciltte yara oluşturmaz ancak kızarıklık ve hafif soyulma görülmektedir. Nadir olarak hassas ciltlerde ödem oluşturabilir. Genelde yüzde 50-60 oranında bir yanıt 4 hafta içinde alınmaktadır.

Sonuçta parlak, tazelenmiş ve birkaç ay içerisinde de lekelerden büyük oranda arındırılmış bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur. Cosmelan ve dermamelan uygulama alanları; yüz, boyun, dekolte, el üzerleri ve sık kullanılan bu alanların dışında kalan vücut bölgelerine de uygulanabilir. Tedavi, çok hassas ciltler, ürünlerin içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerji, kronik cilt rahatsızlıkları, aktif uçuk olması, gebelik ve emzirme, açık yaralar, rozase (gül hastalığı) denen genelde kızarıklık ve kılcal damarlanmayla seyreden rahatsızlığı bulunan kişiler için önerilmemektedir. Cosmelan leke tedavisi; ciltte oluşmuş hafif lekelerin tedavisinde kullanılır. Dermamelan leke tedavisi; ciltte oluşmuş yoğun lekelerin tedavisinde kullanılır. Leke çok koyu ise uygulama öncesi hafif bir kimyasal soyma işlemi yapılabilir“ dedi.

Cosmelan ve dermamelan nasıl uygulanır?



Uzm. Dr. Yüksel Oltulu, cosmelan ve dermamelanın nasıl uygulanacağı konusunda da bilgi vererek, “Cilt muayenesi sonrası hangi leke tedavisinin yapılacağına karar verilir. Her kit, tek kişilik uygulama içindir. Kit içinde yer alan arındırıcı solüsyonla cilt derinlemesine temizlendikten sonra krem bazındaki cosmelan 1 veya dermamelan maske yüze uygulanır. Kişinin fototipine göre cilt üzerinde 8-12 saat arasında bırakılır. Maske sonrası kit içinden çıkan cosmelan 2 veya dermamelan devam kremi ile yoğun nemlendirici ve onarma özelliği gösteren hydra-vital factor k krem uygulama yapılan kişinin kendisine verilir. Kişi 10-15 gün sonra kontrole çağırılır ve ilk uygulamadan ayırdığımız az miktardaki maske, lekeli alanların üzerine tekrar sürülür. Evde cosmelan 2 veya dermamelan devam kremiyle birlikte hydra-vital factor k ve güneş koruyucu krem kullanarak uygulamaya 4-6 ay süreyle devam edilir” diye konuştu.