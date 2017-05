Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Dünyada her yıl 8 Mayıs tarihi Dünya Yumurtalık Kanseri Günü olarak anılıyor... Bir erkekseniz ve bu yazıyı okuyorsanız, beni ilgilendirmez diye düşünüp devamını getirmeyebilirsiniz. Kadınsanız belki yakın çevrenizdeki hiç kimse bu hastalığa yakalanmadığı için ilgi göstermeyebilirsiniz. Ancak dünyada her yıl 250 bin, Türkiye’de ise 2 bin 400 kadın bu kansere yakalanıyor. Ve ne yazık ki, belirti vermeden sinsice ilerlediği için genellikle geç kalınmış oluyor. Teşhis edildikten sonra hızla kötüleşiyor ve kısa zamanda ölüme götürüyor. Bu yüzden kadın kanserleri içinde en çok öldüren kanserlerden biri olarak biliniyor.

AZ GÖRÜLÜYOR AZ BİLİNİYOR

Bir meme ya da rahim ağzı kanseri gibi tarama testi yok. Görülme sıklığı diğer kanserler kadar yüksek değil. Belirtileri mide bağırsak sistemi hastalıkları ile karıştırılacak kadar sıradan. Belki de bütün bu sebeplerden dolayı diğer kanserler gibi yoğun farkındalık çalışması yapılmıyor ve az biliniyor…

AHU İÇİN SAHNE ALACAKLAR

Tam da bu noktada hayatını yumurtalık kanseri ile ilgili farkındalık oluşturmaya adayan birinden; 42 yaşındaki Aslı Akyürek’ten söz etmek istiyorum. Aslı Akyürek kardeşini bu hastalıktan kaybettikten sonra, kendini farkındalık için çalışmaya adamış. Aslı, hastalığı anlatabileceği her türlü organizasyonda yer alıyor. Bunlardan biri de bu akşam “istanbulimpro” doğaçlama tiyatro grubunun “Ahu’nun anısına” özel olarak sergileyeceği tiyatro gösterisi... “İstanbulimpro”nun sahnelediği “Olay Rusya’da Geçiyor” oyunundan elde edilen gelirin bir bölümü Ahu için İngiltere’deki merkeze gönderilecek. Aslı “Dört yıldır yaptığımız bu etkinlik, devamlılığını hep dilediğim, “sanat ile farkındalık” projelerine örnek olabilecek nitelikte, çok önem verdiğim bir etkinlik. Oyun öncesinde sahneye çıkıp yumurtalık kanserinden söz edeceğim. Belki seyircilerden bir kişi merak eder, bakar. Bir arkadaşına anlatır” diyor.

ONUN TARİFLERİ HAYAT İÇİN

Yumurtalık Kanseri sebebiyle hayatını kaybetmiş ve hâlihazırda bu hastalıkla mücadele eden kırk kadının eşsiz tariflerinden oluşan fotoğraflı yemek kitabının orijinal adı Her Recipes for Life. Kimi hayatta olduğu için kendi anlatabilmiş, kimi ise hayatta olmadığı için “onun tarifi” bir aile yakını tarafından aktarılmış. Tarif kitabında yer alan tek Türk olan Ahu Akyürek, Anadolu usulü baharatlı ve otlu bulgur pilavı tarifi ile bu kitapta yer alıyor. Kitaptan elde edilen gelir bu hastalığın teşhis ve yenilikçi tedavisi ile ilgili araştırma fonuna aktarılıyor.

ONLARI KANSER AYIRDI

Aslı Akyürek, kendisinden 15 dakika önce dünyaya gelen ikizi için “Hayatta en sevdiğim insandı” diyor. Ahu’ya yumurtalık kanseri teşhisi konulduğu andan itibaren ikizi ile birlikte savaşan Aslı, Ahu’nun gidişinden sonra savaşını ‘farkındalık’ oluşturmak için sürdürüyor.

Ahu ile Aslı’nın deniz yıldızı hikâyesi

Aslı, ikizi Ahu’yu henüz 38 yaşındayken bu menhus hastalık yüzünden kaybetmiş… O tarihten sonra da işini gücünü, mesleğini bırakmış, kendini dünyadaki yumurtalık kanseri hastaları için karınca kararınca bir şeyler yapmaya adamış. Onunla röportaj yapmadan önce benden tek ricası “Ben hiçbir zaman Ahu’nun hikâyesini acımalı/acınaklı/acınacak bir şekilde anlatmadım. Aksine amacım, acımı devşirip yumurtalık kanseri ile ilgili ulaşabildiğim yere kadar bir farkındalık oluşturmak oldu. Buna dikkat ederseniz sevinirim…” şeklindeydi. Bu yüzden Ahu’nun hikâyesini Aslı’dan dinleyelim:

“Ahu’yla tek yumurta ikiziyiz. İngilizce öğretmeniydi, mesleğini ve çocukları çok seven, çevresindeki herkesin ona hayran olduğu çok dışa dönük bir kızdı. Sol yumurtalığında yıllardır takip edilen bir kist vardı. Yaklaşık bir hafta süren gaz, şişkinlik, tokluk hissini takip eden şiddetli sancıyla gittiği hastanede yapılan tetkikler, kistin patladığını gösterdi ve acilen ameliyata alındı. Yumurtalık kanseri teşhisi konuldu ve yumurtalıkları alındı. Dört ay kemoterapi tedavisi gördü ancak hastalık kısa bir sürede nüksetti. Yumurtalık kanseri teşhisi konulduğunda 36 yaşındaydı. İki yıl süren tedavi sonrası 2013’ün Ocak ayında, 38 yaşında onu kaybettik…”

Ahu’nun tedavisi devam ederken iki kardeş doğup büyüdükleri evin bir odasını ismini “atölye a kare” koydukları atölye hâline getirmişler. Biraz da terapi olması için zamanlarının büyük bir bölümünü burada tabii malzemelerden el işi tasarımlar yapıp üreterek geçirmişler. Aslı Ahu’nun son günlerini şöyle anlatıyor: Ahu son dönemde ağrılarını ve sıkıntılarını azaltmaya fayda etmediğini gördüğü için tedaviye devam etmek istemedi. Fiziksel ve ruhsal olarak çok hırpalanmıştı. Ama son birkaç güne kadar hayatta kalma umudunu kaybetmedi…”

Aslı, Ahu’nun gidişinin ardından kendisi de risk altında olduğu için kontrollerini ihmal etmemiş. Ancak bir taraftan da başka kadınlara da faydası dokunsun diye, hastalıkla ilgili araştırma yapan bir merkez aramış. Türkiye’de böyle bir kurum bulamayınca merkezi Londra’da olan ve ovarian.org.uk’a ulaşmış. Hammersmith Hastanesi bünyesinde bulunan Yumurtalık Kanseri Araştırma Merkezinin yürüttüğü bilimsel çalışmalara manevi ve maddi olarak destek olmaya başlamış.

Aslı “Bu merkeze Ahu’nun hastalığı esnasında kurduğu bir ev atölye olan “atölye a kare” tasarımlarımızdan elde ettiğim gelir ve yakın çevremin maddi desteği ile bir miktar bağış yaptım. Bu bağışla Ahu’nun ismi o merkezde yer alan anma duvarına yazıldı ve aynı zamanda kendini bu hastalığın erken teşhis, tanı ve tedavisine adamış bir bilim insanının denizaşırı bir ülkeye bu hastalıkla ilgili konferansa katılmasına imkân tanındı. Ahu gittikten sonra atölyede ben bir şeyler yapıp satıyorum. Elime geçen bir miktar parayı ayırıyorum ve her yıl Ahu’nun gittiği 5 Ocak’ta bağış yapıyorum…” diyor.