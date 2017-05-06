Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Macit Arvas, yumurtalık kanserinin erken dönemde belirti vermediğini söylüyor. “Kanama, zayıflama gibi belirtiler ortaya çıktığında kanser ilerlemiş demektir” diyen Prof. Dr. Arvas “Yapılacak tek şey erken dönemde yani tümör yumurtalığın içinde sınırlıyken yakalamak. Yumurtalığın dışına taştığı anda işimiz zorlaşıyor. Diğer kanserler lenf yoluyla yayılırken yumurtalık kanseri hem lenf hem de karın içindeki diğer organlara komşuluk yoluyla yayılıyor” diye anlatıyor.

12 YAŞINDA BİLE GÖRÜLEBİLİR

Yumurtalık kanserinin genellikle menopozdan sonra ortaya çıktığını ancak bazı türlerinin 30 yaş altında ve hatta 12-13 yaşlarında görülebildiğini belirten Prof. Dr. Arvas, erken teşhis için yakın akrabalarda kanser hikâyesi yoksa evlilikle birlikte yıllık kontrollerin yaptırılması gerektiğini söylüyor. Prof. Dr. Arvas “Ailesel bir yatkınlık varsa, genler pozitifse, ailede yumurtalık kanseri, meme kanseri varsa bu kişilerin yakınlarında genetik tetkikler yapılması gerekir” diyor.

Hastalığın belirtileri mide bağırsak hastalıklarının belirtilerine çok benziyor. Kadınların belirtilere karşı biraz uyanık olmalarını isteyen Prof. Dr. Arvas “Dikkat edilmesi gereken en önemli belirti karındaki müphem ağrıdır. Bunun gaz spazmı olduğunu düşünebilirsiniz ama 1 ay içinde 10 defadan daha fazla tekrar ediyorsa mutlaka bir hekime görünmenizde fayda var. Şişkinlik, gaz, karnın alt yarısında rahatsızlık hissi, iştah azalması veya tokluk hissi, hazımsızlık, bulantı, kilo kaybıyumurtalık kanserine işaret edebilir. Büyümüş tümör komşu organlara baskı yapıp, sık idrar yapma isteğine yol açabilir” diye açıklıyor.