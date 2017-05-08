Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Bu yıl güneş gözlüklerinde çok renkli camlar moda. Yani çerçeveyi değil, camı renklendirmiş bu kez modacılar. Şekli yüzünüze uysun, cam rengi de kıyafetinize... Çerçevelerde ise metal örgüler de var kemik de... İşin göz sağlığı ile ilgili tarafına baktığımızda da gözü güneşten mümkün olduğunca koruyacak ürünlerin önemi birkaç adım daha öne çıkıyor. Öncelikle ultraviyole ışınlarından koruyan, belgeli gözlüklerin seçimi şart. “Bulut var, sis var, ben şemsiyenin altında güneşleniyorum” deyip güneş gözlüğü takmaktan kaçınmamak gerekt. Taktığımız güneş gözlüğü renkliyse, gözbebekleri büyüyor ve zararlı ışınlara mauz kalıyor. Bunun için güneşte ya da gölgede mutlaka gözlük takmalı, sağlık için göz yapısını kouyan kahverengi ve füme renkleri tercih etmelisiniz.