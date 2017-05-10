Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vücuttaki yağ dokusunun, yağsız vücut kitlesine oranının sağlığı bozacak şekilde artmasıyla ortaya çıkan obezitenin çok sayıda sağlık sorununa zemin hazırladığını belirten Uzm. Dr. Samet Özer, Türkiye’de çocukluk çağı obezitenin yaklaşık yüzde 10 civarında görüldüğünü ifade etti.Doğumdan sonra ilk bir yıl içinde, 5-6 yaş arasında ve ergenlik döneminde çocukların obezite sorunuyla yüz yüze geldiğinin bilindiğini kaydeden Uzm. Dr. Samet Özer, “Obez çocukların yaklaşık üçte biri, erişkin çağa obez olarak girmektedir. Bu sorun, kalp hastalıklarının daha erken yaşta görülmesine neden olmakta ve obeziteerken yaşta geçirilen kalp krizine zemin hazırlamaktadır. Çocukluk çağında görülen obezitenin artması pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Obezite nedeniyle çocuklarda hipertansiyon, karaciğer yağlanması, kan yağlarında düzensizlik, insülin direncinde artma, erken ergenlik, ortopedik sorunlar ve özgüvende azalma gibi önemli sağlık sorunlarında artış olmaktadır” diye konuştu.



Çocuğunuzu vitamin ve lif yönünden zengin gıdalarla besleyin



Obezitenin ortaya çıkmasında genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğuna dikkat çejen Uzm. Dr. Samet Özer, yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliğinin de obezite açısından çok önemli olduğu bilindiğini söyledi. Uzm. Dr. Samet Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Obezitenin ortaya çıkmasında en önemli etkenlerden biri de,karbonhidratlardan zengin,protein, vitamin ve sağlıklı mikronütrienlerden fakir gıdaların tüketiminden kaynaklanmaktadır.Fastfood tüketimindeki artış, öğün atlamak, diğer öğünlerde aşırı miktarda yemek, kalorili yiyecek ve gazlı-şekerli içecek tüketiminin reklamlarla özendirilmesi, düzensiz ve sağlıksız bir şekilde atıştırmalıklarla beslenme tarzının değişmesine neden olmaktadır. Tok tutan, yavaş sindirilen ve bağırsak hareketlerini kolaylaştıran lifli gıdaların (baklagiller, sebze, meyve) az tüketilmesi, bol şekerli ve yağlı yiyeceklerin ise (cips, patates kızartması, gofret, çikolata, şekerleme) aşırı tüketilmesi obeziteye neden olmaktadır.”



Çocuğunuz günde 2 saatten fazla tv izliyorsa obezite riski 5 kat fazla



Gün içinde fazladan alınan kalorilerin yakılamamasının da obezite ile sonuçlandığını belirten Uzm. Dr. Samet Özer, televizyon başında geçirilen uzun saatlerin, spora zaman ayırmamanın ve stresin de obezite nedeni olduğunu vurguladı. Uzm. Dr. Samet Özer, “Her gün 2 saatten fazla televizyon izleyen çocuklarda, televizyon izlemeyenlere oranla obezite beşte bir oranında daha fazla görülmektedir.Çocukların obez olmasında sınavlar veödev nedeniyle spora zaman ayıramamaları, strese bağlı aşırı gıda tüketilmesi, beden eğitimi derslerinin yetersizliği, kentlerde oyun alanlarının eksikliği, şehir güvenliği ve trafik korkusu etkilidir. Obez bir çocuğun mutlaka boy, kilo ve beden kitle indeksi ile bel çevresinin ölçülmesi, kan basıncı ve insülin direnci varlığının ortaya konulması gerekmektedir. Ayrıca kan yağlarında düzensizlik olup olmadığının değerlendirilmesi ve sorunun endokrinolojik bir neden olup olmadığı belirlenmelidir” dedi.



Renkli bir diyet ve fiziksel aktivite programı



Uzm. Dr. Samet Özer, çocuklarda uygulanacak diyet programına dair şu bilgileri verdi:



“Çocuklarda obezitenin artmasında ebeveynlerin katkısı büyüktür. Obezite ile baş edebilmek için çocuklarda doğru bir diyet programı uygulanmalıdır. Diyet programı çocukları sıkacak ve hayatı lezzetsiz hale getirecek şekilde olmamalıdır. Çocuğun beğenileri ve damak zevki göz önüne alınarak gıdalar eğlenceli bir şekilde sunulup diyet sürdürülebilir. Öncelikli hedef, kilo artış hızını azaltmak ve kilo alımını durdurmaktır. Çocuklarda devam eden boy artışı, zamanla sağlıklı kilolarını yakalamasını sağlayacaktır. Egzersiz yönetimi ise obezite açısından büyük öneme sahiptir. Egzersiz ve spor yapma alışkanlığının kazandırılması çok önemli bir basamaktır. Çocuğun hangi spora yatkın olduğu belirlenmeli ve uzman kontrolünde doğru bir başlangıç yapılmalıdır. Her şeyden önce obez çocuğun fazla kiloları ile sorunu olup olmadığının ortaya konması ve bunun ciddi bir sağlık sorunu olduğunun anlatılması gerekmektedir. Çocukluk çağında obezite ile mücadele erişkin dönemdeki obezite ile mücadeleden daha kolaydır.”