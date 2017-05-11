Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Genç kadınlarda devamlı ya da ara sıra ortaya çıkan ve 6 aydan uzun süren karnın alt bölgesindeki ağrının “Kronik Pelvik Ağrı” olarak adlandırıldığını söyleyen Pelvik Ağrı ve Endometriozis Derneği Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar “15-50 yaş arasındaki kadınların yüzde 5 ila 20’sinde bu tür ağrıdan şikâyet eder” dedi. Geçmeyen karın ağrısının farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabileceğini ifade eden Prof. Dr. Attar “Bağırsak hastalıkları, idrar torbası ve idrar yollarına ait hastalıklar, leğen kemiğinin içini dolduran taban kasların zayıflığı veya spazmı, kemiklere ait hastalıklar ve en önemlisi jinekolojik hastalıklardır” diye konuştu.

MUTSUZ KADIN DAHA ÇOK AĞRI ÇEKİYOR

Her kronik ağrıda olduğu gibi psikolojik ve sosyal faktörlerin de ağrıyı artırdığına işaret eden Prof. Dr. Attar “Psikolojik olarak iyi durumda olmayan ve sosyal çevresi kötü olan kadınlar ağrıyı çok daha şiddetli hisseder” dedi.

Tedavide beslenme düzenlenmesi, stresi azaltmak ve egzersizin öneminin büyük olduğunu anlatan Prof. Dr. Attar, kabızlığın ağrı şikâyetlerini artırdığına dikkat çekerek “Bu sebeple lifli gıdaları tüketmek, bol sıvı almak ve mesaneyi zorlayacak çay, kahve, kola, çikolata, sirke, mayonez, alkol, elma, kayısı, eski peynir, soğan, muz, soya fasulyesi, üzüm, domates, baharatlı yiyecekler ve tatlandırıcı içeren gıdalardan kaçınmak gerekir” diye konuştu.