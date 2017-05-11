Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Mide asidini azaltan ilaçların uzun süre kullanılmasının bunamaya sebep olabileceği bildirildi. Medistate Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, reflü tedavisinde kullanılan mide asidini azaltan ilaçların çok uzun süre alınmasının bunama, böbrek yetmezliği ve kadınlarda kemik erimesine sebep olabileceği konusunda ikaz etti. Reflü hastalığı veya diğer hastalıklar için kullanılan, mide asidini tamamen ortadan kaldıran ilaçların kulaktan dolma bilgilerle ve doktora danışmadan uzun süre kullanılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ersoy “JAMA isimli bilimsel bir dergide 2016 yılında yayınlanan çok önemli bir araştırma sonucuna göre mide asidini bloke eden bu ilaçların uzun süre kullanıldıklarında kadınlarda osteoporoz, her iki cinste de demans dediğimiz bunama hastalığı ve böbrek yetmezliklerine yol açıyor. Bu ilaçların endoskopi ile midedeki rahatsızlığın sebebi tespit edilmeden çok uzun sürelerle kullanılmasını istemiyoruz” dedi. Reflü hastalığının mide asidinin ve mide içeriğinin yemek borusuna kaçması anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Ersoy, sağlıklı insanların da ayda 1 defa reflü yaşadığını ancak bunun hastalık kategorisine girmediğini açıkladı. Prof. Dr. Ersoy, stresin reflüyü tetiklediğini belirterek stres faktörünün ortadan kaldırılmasının tedavide önemli faydalar sağladığını da anlattı. İSTANBUL DHA