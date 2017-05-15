Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilonun her zaman yağ olmadığını, vücudun çeşitli sebeplerden dolayı ödem yaptığını belirten Çamlı, vücudun su tutmasına dair olası sebepleri de açıkladı. Çamlı, “Kortizonlu ve psikiyatrik ilaçlar, metabolizma bozuklukları, hareketsizlik, sağlıksız beslenme gibi bazı durumlarda vücut su tutar. İnsan vücudunun halihazırda yüzde 70’inin su olduğu da düşünülürse, ekstra depolanacak su vücudun şişmesine yol açar. Fazla su zaman zaman aşırı terlemeyi birlikte getirir ve bu da kişiyi zor durumda bırakabilir. Bu tür kilolar diyet yaparak giderilemiyor. Güzellik merkezimizde zayıflamaya dair pek çok ünite ve çözüm olmakla birlikte, son dönemlerde en hızlı ve memnuniyet verici sonuçları vakumlu kavitasyon yöntemiyle aldık.



10 seans olarak uyguladığımız vakumlu kavitasyonda toplam 5 seansta sonuç almakla birlikte, son 5 seansı da sıkılaştırmak için uyguluyoruz. Kavitasyon, düşük ultrason dalgalarına dayanan doğal bir olaydır. Ultrason dalgaları sıvının içinde gitgide büyüyen ve belli bir büyüklükte patlayan hava kabarcıklarını oluşturur. Etkisi en az olan ısı halindeki enerji ve etkisi en çok olan basınç dalgaları serbest kalır. Yağ tabakalarının titreşimlere direnme kapasitesi kaybolarak kavitasyon ile bu yağ hücreleri kolayca kırılır. Bu olay esnasında kas, sinir ve damar dokuları korunmaktadır. Böylece zayıflama gerçekleşmiş olur" dedi.



Antalya Nira Güzellik Merkezi işletmecisi Uzman Estetisyen ameliyatsız yağ alma olan kavitasyon yöntemi ile hızlı ve etkili zayıflanabileceğini belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Yağlı hücrelerin parçalanmasından sonra trigliserit şeklindeki yağlar, enzimlerle gliserol ve serbest yağ asitlerine parçalanan hücreler arasında sıvılara dönüşür. Su bazlı gliserol, dolaşım sistemi tarafından absorbe olur ve enerji kaynağı olarak kullanılır. Hijyenik koşullar altında gerçekleştirdiğimiz vakumlu kavitasyonla fazla kilolardan kurtulan vücut aynı zamanda sıkılaşıyor, ciltteki dalgalanmalar yok oluyor, ince ve selülitsiz bir vücutla müşterilerimiz güzellik merkezimizden son derece memnun ayrılıyor”.