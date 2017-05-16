Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkler için çayın yeri başkadır. Sabah kahvaltısı çaysız olmaz, yemek sonrası bir bardak çaya kimse hayır diyemez. Ayrıca çay, bizde sosyalleşme aracıdır. Bir kahve yerine, bir çay içelim daha yaygındır. Hiçbir kültürde de 'hadi bir çay koy, geliyorum' tarzı cümleler kurulmaz.

Bizim için olmazsa olmaz olan çayın, ne zaman ve nasıl içilmesi gerektiğine dair birçok görüş bulunuyor. Fazla içildiğinde demir eksikliğine yol açtığı, çok sıcak içildiğinde boğaza zarar verdiği ve şekerli çayın kilo aldırdığı yönündeki bu olumsuz görüşleri, tersine çevirecek bilgilere ulaştık.

İşte çayın bilmediğiniz 10 faydası.





1. Ağız Sağlığına iyi gelir

Çalışmalar, siyah çayın çürük oluşumunu engellediği, bakterileri öldürdüğü ve dişlerdeki plak oluşumunu engellediğini ortaya koyuyor. Daha İyi Bir Kalp: 2009'da yayınlanan bir araştırmada, günde 3 veya daha fazla çay içen insanlarda inme ve felç riskinin daha az olduğu açıklandı.

2. Antioksidandır

Siyah çay, tütün veya diğer toksik kimyasallarla ilişkili DNA hasarını engellemeye yardımcı olan antioksidanlar olan polifenoller içerir.

3. Kanseri önler

Bazı araştırmalar, çayın içerisindeki polifenol gibi antioksidanların bazı kanser türlerini önlemeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Siyah çay içen kadınların, yumurtalık kanseri olma ihtimalleri, içmeyenlere göre daha düşüktür.

4. Kemikleri güçlendirir

Çayda bulunan fitokimyasallar nedeniyle düzenli çay içenlerin, daha güçlü kemiklere sahip olduğu ileri sürülmüştür.

5. Diyabet riskini düşürür

Akdeniz adalarında yaşayan yaşlı insanların üzerinde yürütülen bir çalışmada, günde 1-2 bardak siyah çay tüketenlerin, Tip 2 diyabet hastalığına yakalanma olasılığının %70 daha düşük olduğu görüldü.

6. Strese karşı birebir

Hepimiz siyah çayın sakinleştirici ve rahatlatıcı faydaları konusunda bilgili ve deneyimliyiz. Uzun ve yorucu bir günün ardından ilen bir bardak sıcak çay, daha iyi konsantre olmayı sağlıyor. Ayrıca stres hormonu düzeylerini de azaltıyor.

7. Bağışıklığı güçlendirir

Siyah çay, bağışıklık sistemini güçlendiren alkilamin antijenleri içerir. Buna ek olarak, virüslerle mücadele eder. Günlük hayatımızda grip ve diğer yaygın virüslerden korunmamızı sağlar.

8. Sindirim sistemine faydalıdır

Bağışıklık sisteminizin iyileştirilmesine ek olarak, mide ve bağırsak hastalıkları üzerinde terapötik bir etkiye sahiptir ve ayrıca sindirim aktivitesini düşürmeye yardımcı olur.

9. Kalbi korur

2009'da yayınlanan bir araştırmada, günde 3 veya daha fazla çay içen insanlarda inme ve felç riskinin daha az olduğu açıklandı.

10. Mutluluk verir

İyi demlenmiş güzel bir fincan çay, kendinizi şımartmaya yardımcı olur ve mutlu eder. Daha ne olsun!