Ziyneti Kocabıyık - Ağız kokusunun başlıca sebepleri arasında diş çürükleri, diş eti iltihaplarının ilk sırada yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Gümürdülü “Ağız içi herhangi bir enfeksiyon, bakteri üremesini artıracağı için ağız kokusuna sebep olur. Diş ve diş eti hastalıkları önemli ölçüde ağızda kötü koku yapar” dedi. Sinüzit gibi geniz akıntısına sebep olan kulak burun boğaz hastalıklarının ağız kokusuna yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Gümürdülü “Mide kanserleri başta olmak üzere, reflü ve Helicobakter Pilori enfeksiyonları da toplumda görülen ağız kokusunun en önemli sebepleridir” diye konuştu.
Ağız kokusu mideden gelebilir
18.05.2017 - 08:48 | Son Güncelleme: 18.05.2017 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Her iki kişiden birinin ağız kokusu problemi yaşadığını söyleyen İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, sosyal hayatı olumsuz etkileyen bu durumun bir hastalık belirtisi olduğunu belirtti.
Etiketler : İç Hastalıkları,Gastroenteroloji,Hepatoloji Uzmanı,Yüksel Gümürdülü,
474418 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/474418.aspx
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