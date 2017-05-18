Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Ağız kokusunun başlıca sebepleri arasında diş çürükleri, diş eti iltihaplarının ilk sırada yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Gümürdülü “Ağız içi herhangi bir enfeksiyon, bakteri üremesini artıracağı için ağız kokusuna sebep olur. Diş ve diş eti hastalıkları önemli ölçüde ağızda kötü koku yapar” dedi. Sinüzit gibi geniz akıntısına sebep olan kulak burun boğaz hastalıklarının ağız kokusuna yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Gümürdülü “Mide kanserleri başta olmak üzere, reflü ve Helicobakter Pilori enfeksiyonları da toplumda görülen ağız kokusunun en önemli sebepleridir” diye konuştu.