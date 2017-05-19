Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp damar tıkanıklığı bulunan veya doğuştan yüksek kolesterole sahip kişilerde, kötü huylu kolesterolü(LDL) düşürmek için kullanılan statin grubu ilaçlara alternatif olarak, kısaca FDA olarak bilinen, Gıda ve İlaç Dairesi tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanarak satışa sunulan yeni kolesterol ilaçlarının üretildiğini söyledi. Kolesterol aşısı denilen bu yeni ilaç grubunun,piyasadaki mevcut ilaçları en yüksek dozda kullanmasına rağmen etkisini görmeyen ya da daha yaygın olarak ailevi yani doğuştan kolesterol yüksekliği olan hastalarda kullanıldığını ifade etti. Prof. Dr. Hamza Duygu FDA ilaçları ile şunları söyledi: “Bu ilaçlar PCSK-9 inhibitörleri olarak bilinmektedir. En önemli kullanım kolaylığı 2-4 haftada bir kez,cilt altına enjeksiyonla uygulanmasıdır. Bu ilaçlar kötü huylu kolesterolde yüzde 50 - 60 oranında düşüş sağlayıp,Avrupa ve Amerika’da piyasadaki en güçlü kolesterol düşürücü ilaçlardır. İlaçların enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık gibi lokal yan etkileri dışında,henüz bildirilen ciddi bir yan etkisi bulunmamaktadır”.



Kolesteroldeki temel problem genlerdir

Yirmili veya otuzlu yaşlarda kalp krizi ya da inmeyle ortaya çıkan ailevi kolesterol yüksekliğinde,kandaki kolesterol düzeyinin çocuklarda bile 500 mg/dl’dan fazla görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, bu hastalıklardaki temel problemin, kandan kolesterolü temizleyen sistemden sorumlu olan genlerin bir veya birkaçının işlevsiz kaldığından dolayı yaşandığını ifade etti.Günlük pratikte sık görülmeye başlanan ailevi yüksek kolesterol yükseklikleri tedavisinin güç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, genlerden iki parçada da sorun olduğunda, kolesterol değerlerinin 1000’e kadar yaklaştığını ifade etti. Prof. Dr. Hamza Duygu şöyle devam etti: “Hastalığa yol açan genin iki parçasından biri sağlam olsa da diğeri iyi çalışmıyorsa, LDL yine yüksektir ancak kolesterol yüksekliği ve hastalığın seyri diğeri kadar ağır olmaz. Kalp krizi gibi damar sertliğine bağlı hastalıkların ortaya çıkışı, çocuklukta değil otuzlu ve kırklı yaşarda olur ki pratikte en sık gördüğümüz form budur. Ailevi kolesterol yüksekliğinin iki türünde de hastalara yüksek dozda statin verilir. Kan kolesterol değerleri düşse de, başlangıçtaki düzeyler çok yüksek olduğu için çoğu zaman yeterli olmaz”.



Piyasadaki normal kolesterol ilaçlarının kötü huylu kolesterolde (LDL) yaklaşık yüzde 30- 50 oranında azalma sağladığını söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, bu nedenle çok yüksek dozda ilaç kullanma gereksiniminin, yan etkileri de beraberinde getirdiğini ifade etti. Yan etkilerin karaciğer hasarı, kas ağrıları ve ileri kas yıkımına bağlı böbrek yetmezlikleri olabileceğini belirten Prof. Dr. Hamza Duygu, bu hasta grubunda diyaliz benzeri aferez yöntemiyle kandan kolesterolün temizlenmesini sağlanmakla birlikte, bu yöntemin pratik olmaması nedeniyle,kolesterol aşısı denilen yeni ilaçlar sayesinde bu tedaviye gereksinimin ortadan kalkacağını ifade etti.Kolesterol aşılarının yeni kullanılmaya başlanmış olunması nedeniyle, mevcut bilinmeyen olası nörolojik, karaciğer yağlanması gibi yan etkilerin görülüp görülmeyeceği konusunda,ilaçlarla ilgili deneyim arttıkça daha geniş bilgi sahibi olunabileceğini söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, ayrıca doğuştan kolesterol yüksekliği olmayanlarda kötü kolesterolü çok fazla düşürmenin olası yan etkilere de yol açıp açmayacağının da tartışma konusu olduğunu belirtti. Mevcut piyasadaki ilaçlara göre kolesterol aşılarının oldukça yüksek maliyetli olmasınında dezavantaj olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, ancak maliyetin etkinlik analizlerinde, diğer ilaçlara benzer sonuçların elde edildiğini ifade etti.