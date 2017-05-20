Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan 23 yaşındaki Yeliz Temiz halk arasında tavukkarası veya gece körlüğü tıptaki adıyla da Retinitis Pigmentosa hastası. 2015 yılında hayatını birleştirdiği eşi Tekin Temiz ise yüzde 30 oranında görebiliyor. Ultrason muayenelerinde sadece kalp atışlarını duydukları bebeklerini görememenin üzüntüsünü yaşayan çiftin imdadına görüntüleme teknolojisi yetişti. Çift, ülkemizde ilk defa Türkiye Hastanesinde kullanılan bir metotla bebeklerinin ultrason görüntüsünün 3D yazıcıdan alınan çıktısı ile daha doğmadan ona dokunma imkânına sahip oldu. Bebeğinin gözlerini, burnunu ve dudaklarını parmaklarıyla hisseden Yeliz Temiz, duygularını “Onu doğmadan kucağıma almış gibiyim” sözleriyle dile getirdi.