Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllarca bebek sahibi olma umuduyla yaşayan aileler, artık tüp bebek tedavisiyle hayallerine kavuşabiliyor. Fakat uzmanlar bu yöntemle çocuk sahibi olacak çiftleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Tüp bebek tedavisinin suistimallere açık bir yöntem olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, ailelerin çok titiz davranmaları gerektiğini söyledi. Bilimsel olarak yararı kanıtlanmamış yöntemlerin hastaya dayatıldığını ifade eden Prof. Dr. Buyru “Aileler tüp bebek yaptırmaya karar verirken hekimi ve merkezi çok iyi seçmeli. Fiyatı düşük diye herhangi bir merkeze gidip gebe kalma şansını azaltmamalı. Tedaviye başladıktan sonra çiftler hiç istemedikleri kötü sürprizlerle karşılaşabiliyorlar. Tetkik açısından gereksiz, başarı şansını artırmayan işlemler sebebiyle de çok yüksek maliyetlerle karşılaşabilirler” diye konuştu.

38’DEN SONRA RİSK ARTAR

Kısırlık tedavisinde başarı oranının gittikçe yükseldiğini dile getiren Buyru, şu şekilde devam etti: Gerek doğal yolla, gerekse tüp bebek tedavisinde başarı kadının yaşıyla doğrudan ilişkili. Yaş ilerledikçe her türlü tedavide gebe kalma şansı azalıyor. Özellikle 35, 38 yaşından sonra siz hangi tedaviyi yaparsanız yapın veya tedavi yapmaksızın bekleyin, kadının gebe kalma şansı azalır. Gebelik oluştuğunda da düşük riski artar. İmkânlar elverdiğince erken yaşta gebe kalınmalı. Vereceğimiz mesaj budur. ‘Ben kariyerimi tamamlayayım, sonra gebe kalayım, çocuk sahibi olayım’, ne yazık ki böyle bir şey yok.