Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Normal şartlarda günde 50-100 arasında saç teli dökülmesinin normal olduğunu söyleyen Dr. Özgür Öztan “Uzunca bir süre daha fazla döküldüğünü hissettiğinizde saç konusunda uzman bir hekime görünmelisiniz” diyor. Dökülme başladığında kişilerin psikolojik olarak çöküntü yaşadıklarına işaret eden Dr. Öztan “Bu süreç saç sağlığını olumsuz etkiler. Saç dökülmesi her ne kadar kozmetik bir problem olarak ortaya çıksa da bunun çok önemli hastalıkların ve sağlık sorunlarının bir belirtisi olabileceğini unutmamak gerekiyor. Normal sayının üzerindeki dökülmeler yileri yaş, bazı ateşli hastalıklar, tiroid hastalıkları, kansızlık, verem, şeker hastalığı gibi bütün vücudu etkileyen hastalıklarla birlikte de görülebilir” dedi. Saç dökülmesine yaklaşımın sistemik olarak yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Öztan “Sebepleri ortaya çıkarmak için başta hormonal testler olmak üzere gerekli testler yapılmalı ve kişi fiziksel, ruhsal durumuyla birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Kozmetik ve ilaç tedavisinin etkisiz kaldığı durumlarda saç ekimi düşünülebilir” dedi.