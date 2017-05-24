Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, guatr ameliyatlarının ses kalitesinde değişiklik, ses tellerinde felç, nefes darlığı gibi kendine özel riskleri bulunduğunu ancak bu risklerin engellenebileceğini ve hastaların bu riskler nedeniyle tedavisini ertelememesi gerektiğini’’ ifade ederken, konu ile ilgili detaylı bilgiler vermeye devam etti.

Ameliyat Öncesi Doğru Tanı Koyma Çok Önemli

Geliştirmiş olduğu 6 farklı cerrahi tekniği tıp literatürüne kazandıran Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, ’’Tiroid bezlerinin büyümesi olarak bilinen guatr hastalığı, hastalarda belirgin bir kitle görünümünün yanı sıra yutkunma, nefes almada zorlanma ve kronik öksürük gibi sinsi şikayetler ile kendini gösterebilir. Hastalar bazen boğazlarına bir şey takılıyormuş gibi, boyunlarında bir sıkılık varmış gibi hissederler. Ancak çoğunlukla tiroid bezleri aşırı bir büyüme göstermez, hastalık genellikle rutin muayeneler sırasınd saptanır. Bu nedenle risk altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın düzenli şekilde hekim kontrolünden geçmesi büyük önem taşımaktadır. Guatr, farklı şekillerde tedavi edilebilir. Özenle yapılacak testler ve kapsamlı bir muayene ardından kesin tanısı koyulan hastalığın sebebine ve derecesine göre tedavi yöntemleri de belirlenir. ’’ sözleriyle ameliyat öncesi doğru tanı koyma konusunun altını çizdi.

Guatr Ameliyatı Risklerinden Korkarak Tedaviyi Ertelemeyin!

Kasım 2015’te Avrupa Birliği Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Board Diploması alarak uzmanlığını kanıtlamış olan Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu guatr ameliyatları ile ilgili olarak: “Guatr ameliyatı sonrasında yaşanan, ses kalitesinde değişiklik, ses tellerinde felç, nefes darlığı gibi problemler ameliyat olması gereken hastaların tedavisini ertelemelerine neden oluyor. Bu korku sonucu ortaya çıkan geç müdahale ise risklerin ne yazık ki daha da artmasına sebep olmakta. Günümüzde ameliyatlar sırasında kullandığımız özel sinir bulucu cihazlar guatr ameliyatlarının daha güvenli geçmesini ve başarıyla sonuçlanmasını sağlamaktadır. Hastalara ameliyat kararı öncesinde korku yaşatan ve tedavi kararlarını olumsuz yönde etkileyen risklerin bu şekilde azaltılması mümkün oluyor. Bunun yanı sıra düşük oranda ortaya çıkan olumsuz sonuçlar söz konusu olduğunda ise, dolgu uygulamaları ya da ses teli cerrahisi operasyonlarıyla hastaların şikayetleri giderilebiliyor.

Nodüler Guatr Tedavisini Ertelemek Kansere Yol Açabilir

Konu ile ilgili toplumda merak edilen soruları yanıtlamaya devem eden Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, “Bazı hastalarda tek nodül, bazı hastalarda da birden fazla nodül bulunabilir. Elle yapılan muayenede tek nodül olan hastalarda tiroid ultrasonu yapıldığında ise küçük ilave nodüller saptanabilir. Tiroid bezinde tek bir nodül de olsa birden fazla nodül de olsa tüm nodüllerde yüzde 5 oranında gizli kanser riski var. Bu nedenle 10 mm’den büyük nodüllerin mutlaka biyopsi yöntemi ile kanserli olup olmadığı araştırılmalı ve ardından çıkan sonuca uygun şekilde tedavi planlaması yapılmalıdır’’ açıklamalarında bulundu.

Çocuklarda Guatra Dikkat!

Çocuklarda guatr hastalığı konusuna dikkat çeken, Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, “Çocuklarda yorgunluk, iştahsızlık, şişmanlık, konsantrasyon bozukluğu ve çabuk üşüme gibi belirtileri tiroid bezinin iyi çalışmadığını ya da tam tersi olarak, terleme, sinirlilik, kilo kaybı belirtileri ise tiroid bezinin aşırı çalıştığı konusunda uyarıcı olabilir. Bu şikayetlere sahip çocukların mutlaka uzman hekim tarafından görülmesi gereklidir. Çocuklarda yaşanan guatr hastalıklarını %99’unda iyi huylu beze oluşumu görülürken, %1 oranında kötü huylu tümör görülme olasılığı vardır. Çocuklarda guatr hastalığı ihmal edilmemeli, bu gibi durumlarda zaman kaybetmeden alanında uzman bir hekime başvurulmalıdır” diyerek guatr hastalığını farklı bir açıdan değerlendirdi.

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu Kimdir?

1979 Sakarya doğumlu olan Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, Hacettepe Tıp Fakültesi’nde eğitim alarak, uzmanlığını KBB üzerine yaptı. 2012 yılı Ekim ayında Sakarya Üniversitesi Kulak Burun Boğaz hastalıkları Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olan Kayabaşoğlu, Ekim 2015‘de ise Doçent unvanını aldı. Aralık 2015’de akademik görevinden ayrılarak özel muayenehanesinde hastalarını kabul etmeye başlayan Kayabaşoğlu, inandığı Hekimlik Sanatı’nı uygulamak üzere çalışmaya başladı. Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, başarılı bir akademik kariyerin yanı sıra, Avrupa’da da önemli başarılar elde ederek adını ilklerin arasına yazdırdı. 2009 yılında Avrupa’da düzenlenen Avrupa KBB Board sınavında en yüksek puanı alan 3. Avrupalı KBB uzmanı olan Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, 2009-2010 yılları arasında ise Avrupa Yüz Plastik Cerrahi Akademisi’nin düzenlediği Yüz Plastik Cerrahisi Üst İhtisas Eğitimi’ni (Official Fellowship) almak üzere, onur bursu alarak Avrupa’ya davet edildi.

Yüz Plastik Cerrahisi Üst İhtisas Eğitimi’ni alan İlk Türk hekimi olan Kayabaşoğlu, 2010 yılının Haziran ayında Amerika’nın Washington D.C. kentinde düzenlenen Board sınavında başarılı olarak “Uluslararası Yüz Plastik Cerrahisi Akademisi” tarafından kendisine Yüz Plastik Cerrahi Uzmanı diploması verildi. Bu diplomayı alan üçüncü Türk hekimi olan Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, Türkiye’de düzenlenen kongrelerde elde ettiği bir ikincilik, iki üçüncülük ödülü ile birlikte son dört yıldır Sapanca’da düzenlenen Burnun Estetik Buluşmaları kongrelerinin de düzenleyicisidir. Aynı zamanda 30’dan fazla Uluslararası, 20’den fazla ulusal bilimsel yayını olan Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, 6 farklı cerrahi tekniğinide dünya tıp literatürüne kazandırmıştır.