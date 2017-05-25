Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Her 100 çiftten 15’i bebek sahibi olmakta zorlanıyor. Kadınların vücudundaki kronik iltihabi hastalıkların da kısırlığa sebep olabileceğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yard. Doç. Dr. Çağcıl Yetim “Kadınlarda görülen ve enfeksiyona bağlı olmayan kronik iltihabi hastalıklar embriyo oluşumunu engelliyor. Vücuttaki iltihap sebebiyle bu durumu gösteren CRP proteini oranı yükseliyor. Doğal yolla hamile kalamayan kadınlarda, kısırlık sebebini araştırırken mutlaka CRP seviyesinin de ölçülmesi gerekir” dedi. Bu durumda Aspirin tedavisinin etkili olduğunu anlatan Dr. Yetim “Araştırmalar, kadınlarda yüksek iltihap bulunduğunda günde bir adet 100 mg’lık Aspirin almanın gebelik oranlarını yüzde 35 oranında artırdığını ortaya koyuyor. Hatta gebelik planlandığından yaklaşık altı ay öncesinden Aspirin kullanımına başlanırsa başarı oranı artıyor” diye konuştu.