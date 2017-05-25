Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Bu nedenlerle güneş ışınlarından korunmak oldukça önemlidir. Bu konuda yapılması gereken mutlak suretle güneş gözlüğü takmaktır. 3 yaş üzeri her insana mutlaka güneş gözlüğünü takmasını önermekteyiz. Ancak burada güneş gözlüğünün özellikleri oldukça önemlidir. UV ışınlarına karşı koruma yüzdesinin yüksek olması özellikle önemlidir” dedi.

Seyyar satıcılarda veya kıyafet mağazalarında satılan sahte güneş gözlüklerinin dış görünüş açısından çok güzel ve gösterişli olabilse de cam kalitesi açısından oldukça zayıf olduğunu ifade eden Op.Dr. Atabay, UV korumasının genelde içermediklerini ve ayrıca cam homojenlikleri bozuk olabileceği için refraksiyon kusuru ortaya çıkarabilmekte olduğunu söyledi.

“3 yaşından büyük çocuklarda güneş gözlüğü kullanmaya dikkat”

Op.Dr. Şeyda Atabay, “Tüm bu nedenlerden dolayı hastalarımıza sadece yaz aylarında değil, güneşli günlerde güneşe karşı koruma amaçlı mutlaka güneş gözlüğü takmalarını ancak güneş gözlüklerini mutlaka optik mağazalarından almaları önermekteyiz. Özellikle 3 yaşından büyük çocuk hastalarımızın da güneş gözlüğü takmalarında ve çocuk güneş gözlüklerinin de yine optik mağazalardan almaları gerektiğini özellikle vurgulamak isterim” şeklinde konuştu