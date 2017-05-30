Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Ramazan ayını sağlık problemleri yaşamadan atlatmak için yapılması gerekenleri Hastane Derindere Kardiyoloji Uzmanı Dr. Reyhan Kahraman Akman’dan öğrendik:

- Kan basıncınız 1-2 ilaçla kontrol edilebiliyorsa hekiminizle görüşüp kan basıncı kontrolü sağlandıktan sonra oruç tutabilirsiniz.

- Tansiyonunuzu sabah-akşam düzenli olarak ölçün.

- İftarda mümkün olduğunca az ve yavaş yemek yiyin. Gıdaları çok iyi çiğneyin. Hafif bir çorba ya da bir salata ile başlayıp bir süre ara verdikten sonra yemeğe devam edin.

- Tuzu günde 4 gramı (1 silme çay kaşığı tuz 2 gr), geçmeyecek şekilde ölçülü tüketin.

- Vücut ağırlığınıza göre 1,5-2 litresi su olacak şekilde ayran, soda, taze sıkılmış meyve suyu içebilirsiniz.

- Fazla kahve ve demli çay içmeyin.

- Sofranızda sosis, salam, sucuk, pastırma, turşu, tuzlu kraker ve bisküvi gibi tuzlu gıdalara yer vermeyin. Sebze, kurubaklagil ve protein ağırlıklı beslenin.

- Şerbetli tatlılardan uzak durun. Sütlü ya da meyveli tatlıları haftada 2 defayı geçmeyecek şekilde tüketin. Börek ve kızartma türü gıdaları tüketmemeye çalışın.

- Mutlaka sahura kalkın. Günlük kalori miktarınızı sahur dâhil olmak üzere 3-4’e bölün.