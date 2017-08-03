Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Sağlık Bakanlığı, tek kullanımlık tıbbi malzemelerin defalarca kullanıldığı iddiası ile ilgili soruşturma başlatırken; yapılan farklı sahtekârlıkları da gözler önüne serdi. Bazı hastanelerin, tek kullanımlık ürünleri steril ederek yenide kullandığı iddia edilirken; Türkiye’ye girmesi yasak olan ikinci el tıbbi cihazların ise boyanarak sıfırmış gibi piyasaya sokulduğu ortaya çıktı. Ortopedik, Omurga, Travma ve Tanıya Dayalı Tıbbi Malzeme İmalatçıları ve İthalatçıları Derneği (ORDER) Başkanı Erkin Delikanlı, kullanılan bu tür tıbbi malzeme ve cihazların insan hayatını tehlikeye soktuğunu söyledi.

İKİNCİ EL İTHALATI YASAK

Tek kullanımlık ürünlerin ikinci bazen üçünce kez steril edilerek kullanıldığını kaydeden Delikanlı “Bu işin bir tarafı. Diğer boyutta da ikinci el tıbbi cihazın Türkiye’ye girmesi yasak. Ancak, ikinci el cihazlar boyanarak sıfırmış gibi gösterilip piyasaya sokuluyor. Böyle bir uygulama zamanında arabalarda da yapılıyordu. Şimdi insan hayatı için çok kritik ölçümler yapan tıbbi cihazlar için de yapılıyor. Bunun sebebi de Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki fiyatların ve hastanelerin bütçelerinin sıkıntılı olması” dedi.

YANLIŞ TEDAVİYE SEBEP OLUR

Delikanlı, hasta başı monitörleri ya da diz-kalça protezlerinde kullanılan yardımcı el aletlerinin bunlara örnek olarak verilebileceğini kaydetti. Ortopedide kullanılan bu aletlerin başka ülkelerden daha ucuz maliyette olsun diye ikinci el olarak satın alınıp yenilenerek kullanıldığını ifade eden Delikanlı, “Bu ve benzeri ürünlerin kullanımı insan sağlığı için tehlikelidir. Doğru sonuç vermez, doğru ölçüm yapmaz. Tanı konulduktan sonra doğru tedaviyi yapmayabilirler. Hatta bu cihaz tanı koyuyorsa, doğru tanıyı bile koymayabilir. Protezde kullanılırsa, doğru ölçüm ya da doğru kesim yapmayabilir. Hastanın kemiği daha az alınması gerekirken daha fazla alabilir” diye konuştu.

Gümrük girişlerine dikkat!..

Bu tür sahtekârlıkların önüne geçmek için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) çok hassas davrandığını söyleyen Delikanlı, şöyle devam etti: Biz bununla ilgili olarak dernek faaliyeti çerçevesinde Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) başta olmak üzere bize gelen ihbarları TİTCK’ye bildiriyoruz. Onlar da aynı anda piyasa denetimiyle müdahale ediyorlar ve gerekli işlemleri yapıyor. Ayrıca, tespit edildiği takdirde firmanın kaydı kapanır, işlemi durdurulur, savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Gerekli maddi ve manevi para cezaları verilir. Bu durum hapis cezasına kadar gider. Bununla TİTCK, tek başına mücadele ediyor. Gümrük girişine de dikkat etmek lazım.