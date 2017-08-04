Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz aylarında görülme sıklığı artan “yaz ishalleri” konusunda açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ, bu sorunu meydana getiren etkenler, tedavi yolları ve alınacak önlemler konusunda bilgi verdi. Bir kişinin gün içerisinde 4’ten fazla büyük abdestine çıkması ile birlikte yaşadığı bulantı, halsizlik, kusma, karın ağrısı, ateş ve yorgunluk, yaygın eklem ve kas ağrıları şikâyetleri yaşamasının ishal vakası olduğunun altını çizen Dr. Uluğ, bu durum ile karşı karşıya kalındığında hastanın en yakın sağlık birimine başvurması gerektiğini ifade etti. İshal sorununu ortaya çıkaran temel nedenler hakkında bilgi veren Dr. Uluğ, “En başta beslenme alışkanlıkları gözden geçirilmeli, hijyen koşulları yetersiz olan, yeterince temiz yıkanmamış çiğ sebze ve meyveler, az pişmiş et, uzun süre beklemiş olan sütlü tatlılar, aşırı şekerli gıda tüketimi yaz ishallerini ortaya çıkartabiliyor. Bunun yanı sıra, yine hijyenik olmayan hamam ve/veya havuz suyuna maruz kalma ve kullanılan bazı ilaçların yan etkileri de (özellikle kas gevşeticiler ve antibiyotikler) ishale neden olabiliyor” dedi.



Yaz ishallerinde en önemli noktanın hastanın sıvı kaybı olduğunu, bu kaybın karşılanması durumunda çoğu ishal vakasının kısa sürede tedavi edildiğini vurgulayan Dr. Uluğ, hasta 3-4 gün ishal şikayeti yaşayıp aşırı sıvı kaybına da maruz kaldığı halde doktora başvurmamışsa ciddi vakalar yaşanabileceğine dikkat çekti. Özellikle kalp ve böbrek sorunu bulunan yaşlı hastalarda ve 0-12 yaş çocuklarda yaz ishallerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Uluğ, “İshal göz ardı edilecek bir hastalık değildir, mutlaka hekime başvurulmalı. Ayrıca ishal olan bir kişi şekerli gıdalardan uzak durmalı, çiğ besinleri iyice temizlemeden yememeli, mümkün olduğunca dışarıdan yemek yemekten kaçınmalı ve bol su tüketmelidir. Ayrıca hasta her öğün bir tabak yoğurt yemeli. Bu bağırsak florasını düzenleyecektir” diye konuştu.