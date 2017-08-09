Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmuz 2017 Avrupa Beslenme Dergisi’nde (European Journal of Nutrition) 5 yıllık takip sonrasında sert kabuklu kuruyemiş alımıyla vücut ağırlığındaki değişim arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışma yayımlandı.Dergide LomaLinda Üniversitesi Beslenme Profesörü Dr. Joan Sabate’nin “Sert kabuklu kuruyemişler, enerji açısından yoğun gıdalar olduğu için porsiyon başına 160-200 kilo kalori sağlayabildiğinden (30g-bir avuç) toplumda yüksek oranda sert kabuklu kuruyemiş tüketiminin kilo alımına neden olabileceği kaygısı söz konusuydu. Bu nedenle standart bir diyet ile beraber sık sık tüketilen sert kabuklu kuruyemişlerin kilo alımına neden olup olmadığı analiz edildi” ifadeleri yer aldı.

Sabate’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“1992-2002 yılları arasında Kanser ve Beslenme Hakkında İleriye Dönük Avrupa İncelenmesi (EPIC) çalışması kapsamında, 10 Avrupa ülkesinden 373.293 katılımcı bu araştırmada yer aldı. Katılımcıların vücut ağırlığı, çalışmanın başlangıcı ile 5 yıllık medyan izlem sonrasında ölçülerek gıda tüketimi, ülkeye özgü onaylanmış gıda frekansı anketlerinin de değerlendirildi. Ardından daha fazla sert kabuklu kuruyemiş tüketen normal ve kilolu katılımcıların (haftada birden fazla porsiyon yiyen) tüketmeyen katılımcılara kıyasla daha az kilo aldığı, obez olma riskinin ise yüzde 5 daha düşük olduğu bulgular arasında yer aldı. Bu bulgular, sert kabuklu kuruyemiş tüketimini artırmamızı ve beslenmemize ilave etmemizi öneren diyetleri destekliyor. Bu şimdiye kadarki yapılan en geniş kapsamlı çalışma olup; sert kabuklu yemişler kilo aldırmayan, düzenli ve belli oranda tüketildiğinde kilo verdiren sağlıklı gıdalardır.”