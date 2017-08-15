Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Basitçe baş dönmesi olarak ifade edilen, toplumda ise “kristal hastalığı olarak” bilinen vertigo, aslında ciddi hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkıyor. Vertigonun çoğunlukla iç kulak kristallerinin olması gereken yerden kopup denge merkezini bozduğu iç kulak hastalıklarından kaynaklandığını söyleyen VKV Amerikan Hastanesi Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sarp Saraç “1-2 dakikadan 1-2 güne kadar uzayyabilen baş dönmesi aynı zamanda önemli nörolojik, sistemik ve psikiyatrik hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabilir” dedi.

Vertigoda baş dönmesinin sebebinin iç kulak kristallerinin olması gereken yerden kopup, vücudun dairesel hareketini algılayan yarım daire kanallarına girmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Saraç “Hastalar başlarını hareket ettirdiklerinde kısa süren ama şiddetli baş dönmesi yaşarlar. İstirahatte hiçbir şikâyetleri yoktur” dedi.



ÇINLAMA DA VERTİGODAN

Baş dönmesinin en sık ikinci sebebinin Meniere hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Sarp Saraç, bu hastalıktaki baş dönmesinin uzun süreli, şiddetli ve baş hareketlerinden bağımsız olarak ortaya çıktığını anlattı. Baş dönmesinin yanı sıra çınlama, kulakta basınç hissi, yüksek ses hassasiyeti ve işitme azlığı gibi belirtilerin klinik tabloya eşlik edebileceğini anlatan Prof. Dr. Sarp Saraç hastalığın sebebi tam olarak bilinemese de, hastalığı tetikleyen faktörlerin bilindiğini belirtti.

Hastalığı tetikleyen faktörler arasında stres, aşırı tuz tüketimi ve hormonal düzensizliklerin yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Saraç, Hastaların çok önemli bir kısmının şikayetleri ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor. Alınamayan hastalarda, cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyulmaktadır. Meniere hastalarına tuz kısıtlaması yapmaları tavsiye edilir. Bu kısıtlama her şeyi tuzsuz yeme anlamını taşımamaktadır. Pişmiş yemeğe sofrada tuz eklenmemesi, aşırı tuz içeren turşu, tuzlu balık, kurutulmuş et ve gazlı içeceklerden kaçınılması yeterlidir. Bunun yanında, stresin azaltılması önemlidir. Meniere hastalarına hiç bir öğünü atlamamaları ve uykularını yeterli almaları tavsiye edilir. Vücuttaki hormonal düzensizlikler de bu hastalığı tetikleyebildiği için, bunların tedavisi, Meniere hastalığının tedavisi ve tekrarının engellenmesi açısından çok önemlidir”dedi.



NE YAPMALI?

AMAN DÜŞMEYİN

Baş dönmesinin sebebi ne olursa olsun, atak sırasında ve onu takip eden erken dönemde denge problemi yaşanmaktadır. Bu nedenle, bu dönemde hastaların dengesizlik nedeniyle sakatlık yaşamamaları adına aşırı denge gerektiren aktivitelerden kaçınmaları tavsiye edilir. Başın ve vücudun ani hareketi, yolculuk esnasında kısa mesafedeki şeylere bakmak, kitap okumak, alkol tüketmek, kaçınılması gereken hareketlerdir.



VERTİGODAN Manevrayla Kurtulun

Vertigonun teşhis ve tedavisinin son derece kolay olduğunu anlatan Prof. Dr. Saraç “Vertigonun tedavisi “Manevra tedavis”dir. Tedavide yarım daire kanalına giren kristaller, baş ve vücudun belirli bir planda döndürülmesiyle kanal dışına atılır. Bu manevra yapıldıktan iki gün sonra kontrolde tüm kristallerin uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığına bakılır. Eğer tam iyileşmemişse, manevra tekrarlanır. Bu süre içinde hastalara çift yastıkta yatması, etkilenen kulak tarafına yatmaması ve ani baş hareketlerinden kaçınması tavsiye edilir” dedi.