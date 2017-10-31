Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Dünyada yılda her yıl 1.5 milyon, Türkiye’de ise 30 bin kişinin ölümüne sebep olan akciğer kanseri görülme oranı hızla artarken, tedaviler umut veriyor. Kanser tedavisindeki son gelişmelerden biri olan immünoterapinin başarılı olduğu alanların başında akciğer kanseri geliyor. Tümör hücresine yönelik akıllı ilaçların yanında, yıllardır tartışılan ‘Küba aşısı’nda da başarı oranları artıyor. ‘Küba aşısı’nın akciğer kanserinin en sık rastlanan “küçük hücreli dışı” olarak adlandırılan tipinde çalışıldığını söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz Yazar “Küba’da yapılan bir çalışmada birinci yılın sonunda, aşı verilen grup aşı verilmeyenlerle karşılaştırıldığında hayatta kalanların oranı yüzde 20 ve 2. yılın sonunda yüzde 14 daha fazla bulunmuş. Aşının son zamanlarda küçük hücreli akciğer kanserinde de etkili olabildiği, yapılan küçük çaplı çalışmalarda bildirildi” dedi.

TÜRKİYE’DE DE DENENİYOR

Sadece Arjantin’de ruhsatlı olan ilaç, Türk Eczacılar Birliği tarafından getirtilerek Türkiye’de de bazı hastalarda klinik çalışmalarda da kullanılıyor. Tümör hücresine karşı vücudun kendi antikor üretimini yüksek düzeyde tetiklediği için “aşı” olarak adlandırıldığını ifade eden Prof. Dr. Yazar “Racotumomab adlı ilaç, Faz II yani akciğer kanserinde etkili olup olmadığının test edildiği ve genellikle hasta sayıları 40-50 düzeylerinde olan çalışmada etkinliği gösterildikten sonra birçok ülkede kullanılmaya başlandı. Ancak faz III yani ilacın akciğer kanserinde standart tedavi ile karşılaştırıldığı ve daha fazla hastanın dahil edildiği çalışma sonuçlanmadığı için henüz FDA onayı almadı” dedi. İlaçla yapılan araştırmanın ilk sonuçlarına göre hastaların ömrünü ortalama 2-3 ay uzattığı bilgisi veriliyor.