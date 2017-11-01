Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Ülkemiz ile Katar arasında 2016 yılında kaydedilen 710 milyon dolar civarındaki ticaret hacminin daha üst düzeye çıkarılması yönündeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Biz inanıyoruz ki, ikili ilişkilerin gelişmesi ve daha sağlıklı hale gelebilmesi, sağlık alanındaki ilişkilerin daha da gelişmesi ile mümkün olabilecektir." dedi.

Demircan, Katar Sağlık Bakanı Hanan Mohammed Al Kuwari ve beraberindeki heyetle görüştü. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşı Kuwari ve beraberindeki heyeti Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Demircan, iki ülke arasında köklü dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu ve ilişkilerin her alanda hızlı bir gelişme gösterdiğini aktardı. Demircan, karşılıklı ziyaretlerle bu ilişkilerin büyük bir ivme kazandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bütün dünyanın huzura, barışa, iyi ilişkilerin geliştirilmesine ihtiyacı var ama hasseten bölgemizin ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Katarlı kardeşlerimizle ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda fikir birliği içinde olduğumuz gibi, bölgemizin istikrarı ve huzuru için de görüş birliği içindeyiz. Katar ile geliştirdiğimiz işbirliğimiz, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi gibi uluslararası platformlara da yansımaktadır. Siyasi ilişkilerimizin üst seviyede olması ve gelişim göstermesi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlamaktadır.

Ülkemiz ile Katar arasında 2016 yılında kaydedilen 710 milyon dolar civarındaki ticaret hacminin daha üst düzeye çıkarılması yönündeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Biz inanıyoruz ki, ikili ilişkilerin gelişmesi ve daha sağlıklı hale gelebilmesi, sağlık alanındaki ilişkilerin daha da gelişmesi ile mümkün olabilecektir. Siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin sağlık alanında da sergilenmesi bizleri ayrıca memnun ediyor."

"Sağlık turizmi işbirliğinin geliştirilmesi mümkün olacak"

Katar ile geçen yıl sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandığını anımsatan Demircan, bu şekilde sağlık alanında süregelen işbirliğine hukuki bir zemin kazandırıldığını söyledi.

Demircan, mutabakat zaptı kapsamında, iki ülkenin sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık personelinin kısa süreli eğitimi, sağlık turizmi gibi birçok önemli alanda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunma imkanı elde edildiğini bildirdi.

Türkiye'nin son yıllarda sağlık hizmetleri sunumu ve kalitesinde çağdaş standartların üzerinde bir başarı yakaladığını vurgulayan Demircan, organ nakli, ileri tetkik ve tedaviler ile birçok ülkede yapılamayan operasyonların başarıyla yapıldığına dikkati çekti. Demircan, bu başarının Türkiye'yi sağlık alanında referans ülke haline getirdiğine işaret ederek, şunları ifade etti:

"Sayın Kuwari'nin ülkemizi ziyareti ile ülkelerimiz arasında sağlık turizmi işbirliğinin daha da geliştirilmesi mümkün olacak.

Bölgemizde yaşanan istikrarsızlık üreten talihsiz olaylar, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için ilaç ve tıbbi malzemede düzenli tedarik zincirinin oluşmasının gerekliliğini göstermiştir. Son yıllarda, ilaç ve tıbbi cihaz alanında çok büyük ilerleme kaydeden yerli sanayimiz ile Katarlı muhataplarımızın ticari faaliyetlerinin arttırılmasında iki ülkenin de menfaati bulunmaktadır.

Bunun yanında Türkiye'de kamu-özel işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz şehir hastaneleri gibi büyük projelerde, Katar'ın güçlü finans sektörünü de ülkemizde görmek iki ülkenin ortak çıkarına olacaktır."

Bakan Demircan, konuk bakanın iki günlük resmî ziyaret kapsamında, Bakanlığın birimleri, kamu ve özel hastanelerde bir dizi ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Türkiye'deki sağlık sistemi oldukça etkileyici"

Konuk Bakan Hanan Mohammed Al Kuwari de iki ülke arasındaki ilişkilerin çok güçlü ve ortak değerlere dayandığının altını çizdi.

Özellikle son dönemde Türkiye'den büyük destek gördüklerini vurgulayan Kuwari, bundan dolayı teşekkürlerini iletti.

Kuwari, ilişkilerin daha da güçlenmesini umut ettiklerini belirterek, "Ziyaretimiz amacı, iki ülke arasında sağlık işbirliği konularını konuşmak. Türkiye'deki sağlık sistemi oldukça etkileyici. Bugün yapılan toplantıda, sağlık alanında işbirliği yapılacak konuları belirledik. Bununla ilgili çalışacak grubu tespit ettik. Birkaç ay içerisinde de sizi ziyaret için ülkemize bekliyoruz." dedi.

Demircan, "2 gün içinde, 2 hekim ve 1 tıp fakültesi öğrencisinin intihar ettiği ve hekimlerin intihar gerekçesinin yoğun çalışma koşulları olduğu" yönündeki iddiaların sorulması üzerine, "Ölüm nedenlerinin ne olduğu konusunda kesin bir şey söylemek durumunda değiliz ama elbette doktorların, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi bizim görevimiz. Bu konuda göreve geldiğimiz gündem beri bu konuyu gündeme getirdik." dedi.

Sadece ücretler konusunun değil aynı zamanda çalışma şartlarının da iyileştirilmesi için fiziki mekanlarda yapılan iyileştirilmelerin de yetmediğini belirten Demircan, şunları kaydetti:

"Fiziki mekan ötesinde çalışan sayısını optimum düzeye çıkarmamız gerekiyor. Sağlık çalışanları arasında bizim şu anda hekim açığımız, pratisyen hekim açığının 5 yıla kadar kapanacağı görünüyor. Orada bir sıkıntı olmayacak, gelen mezunlar açığı kapatacak.

Uzman hekim açığının bir müddet daha devam etme durumu var. Çünkü, uzman hekimlik, ayrıca bir ek süre gerektiriyor. Son kura sürecinde, Türkiye'nin bu olumlu istikametteki gelişmesini gördük ve pratisyen hekimlerin TUS'a giriş kontenjanını 6 binden 8 bine çıkardık, yüzde 30'luk bir artış sağladık. Türkiye bugünkü eğitim gücüyle, önümüzdeki 10 yıl içerisinde uzman ve pratisyen hekim açığını da çok rahat kapatmış olacak. Türkiye'nin hemşire ve yardımcı sağlık hizmetleri açısından da açığı var. Bu personel açığını da kaynakları güçlendirerek karşılayacağız. Mesele, kadro meselesi... Biz kadro geldikçe bunları dolduracağız."

Önümüzdeki yıl alınması öngörülen sağlık çalışanı sayısının ne olduğunun sorulması üzerine de Demircan, şu an için sayının netleşmediğini, bunun ancak bütçe ile birlikte kesinlik kazanacağı söyledi.

"Tütünle ilgili bir çalışma var ama netleşmiş bir çalışma değil"

Demircan, güvenlik soruşturması devam eden ve henüz ataması gerçekleşmeyen sağlık çalışanlarının durumuna ilişkin soruya da "Yaklaşık 12 bin kişinin ataması olmuştur. Bunların KHK gereği, OHAL gereği soruşturma yapılarak atanması gerekiyordu. Soruşturmaları bitenler atandı." karşılığını verdi.

Soruşturmaların daha tamamlanmadığını ifade eden Demircan, "Bir müddet daha beklemek durumunda kalıyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın, geçtiğimiz günlerde tütünle mücadele kapsamında yeni düzenlemelerin olduğu yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine ise Demircan, "Tütünle ilgili şu anda bir çalışma var, ama daha netleşmiş bir çalışma değil. Halkın sağlığını koruyacak ve içenlerin de fazla zarar görmesini engelleyecek tedbirler almak istiyoruz." diye konuştu.

Demircan, elektronik sigarayla ilgili çalışma netleşince paylaşımda bulunacağını söyledi.