Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Gelişim Uzmanı Uzm. Çg. Ayşenur Bekaroğlu 2 yaş sendromu ile ilgili, “Ebeveynlerin bir kısmının bildiği ve çekindiği, bir kısmının ise yaşadıkları zaman ne olduğunu anlamaya çalıştıkları dönemle tanışalım. Peki, nedir bu 2 yaş sendromu? Gelişimsel pencereden bir inceleyelim. Bebeklerin doğumları itibariyle takip ettiğimiz büyüme ve gelişim zamanlarında kritik dönem olarak betimlediğimiz dönemler bulunmaktadır. Nedir peki bu kritik dönemler? Kabaca tasvir etmemiz gerekirse, beynin gelişiminde atılım yaptığı, motor, psikomotor, sosyal-duygusal, dil-bilişsel alanlarda gelişim hızının arttığı, davranış kazanımlarında çocuğun hazır bulunuşluluğunu sağladığı ve yetişkinden de diğer zamanlara kıyasla bu kritik dönemlerde doğru zamanda doğru davranışı ve desteği verilmesini daha da önemsediğimiz dönemler olarak tanımlayabiliriz" dedi.

Uzm. Çg. Ayşenur Bekaroğlu, “Her dönemin dinamiğinin farklı olmasıyla beraber, yürüme, konuşma, iletişim temas kurma, sosyalleşme gibi beynin büyük atılımlar yaptığı dönemlerde 24 ay bu kritik dönemlerden en çok önemsediklerimizden olmaktadır.

Peki, bizi ne bekler bu dönemde? Yaklaşık 18 ay civarında başlayıp ortalama 36 aya kadar sürebilen, tamamlanmasının 48 aya kadar devam ettiği, yaşantı şiddetinin ebeveyn tutumları ve çocuğun kişisel özellikleri ile de değişkenlik gösterebildiği, bir nevi ön ergenlik de diyebileceğimiz bir dönemdir bu 2 yaş sendromu. 18. ay itibariyle artık süreklilik algısı gelişmiş ve yürüme ile de beraberinde bağımsızlığını kazanmış olan bebek, yetişkinin bacaklarına tutunup bırakmadan ağlamalar, kucakta kalmak isteyip bırakılmasını istememeler, yetişkinin banyo tuvalet ihtiyaçları zamanlarında kapıda terk edilmişcesine aşırı ağlamalar gibi yetişkini çaresizlik hissine iten, su isteyip uzattığında neden su veriyorsun diye reddedip ağlamalar, kapıyı açtığınızda ben açacaktım diye tutturup yeniden kapıyı ona açtırana kadar vazgeçmemek gibi kendini ufaktan gösterip, 24. ay itibariyle de tamamen bu konuda artık sınır düzenlemeleri devrini zirvelere taşıdığı, yaşadığı ve yaşattığı bir dönem olacaktır. 2 yaş dönemini en çok da sosyal ilişkilerde düzenleme, sınırları anlama, algılama, kişisel sınırlarını tanıma, ne yapacak ne yapmayacak, neyi ne kadar yapacak, nerede bırakması gerekir, nerede sınırlarını zorlaması pes etmemesi gerekir gibi soruların şekil aldığı bir dönemdir aslında. Ebeveynlerin beklentilerinin aksine bu dönemi çatışmalı geçirmek çocuklarının gelişimlerine katkı sağlamak olmaktadır.

Bu dönemin sessiz sedasız geçmesi, burada krizin yönetilebildiklerini kastetmiyorum, hiç çatışmama, ilgilenmeme, tamamen kendi dünyasında 'rahat büyüyor' olarak betimlenen durumlar, gelişimsel açıdan bir sorun mu var şeklinde bizleri değerlendirmeye yönlendirir. Otizm gibi nörogelişimsel bozuklukların 2 yaş dönemi olan erken çocukluk zamanında daha çok fark edilmesinin sebeplerinden birisi de bu olmaktadır. Zira gelişimsel süreçte çocuğun bu dönemi yaşamasına ihtiyacı vardır. O sebeple 2 yaş sendromu yaşamayan çocuk değil, bu dönemi etkili ve doğru yöneten yetişkinlere ihtiyacımız olmaktadır. Bu dönemde sınırlar, tutarlı yetişkin tutumları ve etkili iletişim önemini korumaktadır. Çocuğunuzun ve ailenizin özelliklerine göre etkili yöntemleri öğrenerek bu dönemi nasıl yöneteceğinizi bilmek, hem yetişkin için hem de çocuğun gelişimi için kıymetlidir. Hatta önerimiz, mümkünse 2 yaş öncesinde uzman desteği ile hareket edip, çocuğunuzun özelliklerine göre sizleri neler bekliyor, neler yapabilirsinizi öğrenerek bu dönemi çocuğunuzun ve sizlerin sağlıklı atlatma çabası açısından çok daha işlevsel olmaktadır.Ne kadar erken, o kadar geç kalmayız" diye konuştu.



Gelişim dönemlerine de değinen Bekaroğlu, “Kavga eden yetişkinler için diyebilirim ki, çocuk yetiştirmek emek isteyen özverili bir süreçtir ancak hiç şüpheniz olmasın ki hiçbir emek karşılıksız kalmayacaktır. Aynı zamanda endişelenmeyin, çocuğunuz da hep 2 yaşında kalmayacak. Mutlaka atlatacak ancak ilgilendiğimiz bölüm, nasıl atlatacak, geçecek ama nasıl geçecek olduğudur. Yetişkin olup büyüdüklerinde, beraber kahve içme zamanınız geldiğinde temennimiz, eserinizle gurur duyacaksınız. Bizler sizlere bu yolda destek olmak için hazırız. Etkili iletişimli, yönetilen çatışmalı, bol gelişmeli, kaliteli zamanlı, bol bol okumalı, öğrenmeli, öğretmeli, sağlıklı günler dilerim. Gayretiniz bol olsun” açıklamasında bulundu.