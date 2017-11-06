Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depresyon, Türkiye’de 2 milyon kişiyi tehdit eden bir duygu bozukluğu. Daha çok sonbahar ve kış aylarında görülüyor. Sonbaharla birlikte kısalan gün, güneş ışınlarının kendini daha az göstermesi, melatonin hormonunun daha az salgılanmasına, bu durum da depresyona sebep olabiliyor. Psikologlarla çalışan mimarlar ise, mevsime dayalı yaşanan bu duygu yoğunluğuna karşı yaşanan olumsuzlukları ev dekorasyonuyla azaltabileceğimizi söylüyor. Yüksek Mimar Emel Balcı, depresyonu önleyecek en önemli yöntemlerin başında ortam ışığı ve aydınlatmanın olduğunu söylüyor. Tıpkı kendimiz gibi mekânlarımızdaki küçük dokunuşlar her şeyi değiştirebilir...

¥ Kültürümüzde yoğun etkileri görünen Arabic dekorasyon tarzında sık kullanılan altın sarısı olumlu enerjiyi yok ediyor.

¥ Özellikle salon ve antre dekorasyonunda kırmızı, sarı ve turuncu gibi sıcak tonları, toprak ve bej renkleri tercih edebiliriz. Bu renkler sohbet isteği uyandırır.

¥ Saksılar, renkli yastıklar, avizeler, çerçeveler ve albümlerle salonunuzu canlandırabilirsiniz.

¥ Mobilyalarınızın ahşap sıkımlarını da renklendirebilirsiniz. Yastıklar ve yer minderleri ile yeni ve daha rahat edebileceğiniz ortamlar mümkün.

¥ Keskin hatlara sahip olan eşyalar ve objeler, beyinde korkudan sorumlu olan bölgeyi harekete geçiriyor. Yuvarlak hatlı, düz ahşap ve süslü dekoratif kıvrımlar kendimizi güvenli, rahat, mutlu ve huzurlu hissedeceğimiz bir mekân oluştururlar.

¥ Eşyaları azaltın. Fazla eşyanın olmadığı modern dekorlar da insanı rahatlatır.