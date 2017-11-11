Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Dünyadaki en yaygın hastalıkların başında gelen diyabetin, birçok hastalığın yanı sıra önlenebilir kanserlerin de önemli sebebi olduğunu söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erol Bolu “Diyabet tüm dünyada hızla artıyor. Bu artışın en önemli sebebi toplumun giderek şişmanlaması. 2025 yılında her üç kişiden birinin Tip 2 diyabet olacağı öngörülüyor. İnsanlar mevcut kilolarının yüzde 5 ila 7’sini verirse diyabet rakamlarında yüzde 10’luk bir azalma görülür. Önlenebilir kanserlerin yüzde 30’unun altında yatan temel sebebi de diyabettir” dedi.



HAMİLELER GLİKOZ TESTİNDEN KORKMASIN

Diyabetin, çok sık acıkma, çok su içme ve idrara çıkma (özellikle gece 2’den fazla tuvalete çıkma), vücutta kolay iyileşmeyen yaralar, ileri aşamada ise bulanık görme gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Bolu “Özellikle gebelik diyabetinin üzerinde durulması gerekiyor. Anne adayları glikoz yükleme testinden kaçıyorlar. Oysa tam tersi, bu test toplumun yüzde 50’sinin ileride diyabet olup olmayacağını gösteriyor. Gebelik diyabetinin yüzde 40’ın fazlası ileriki yıllarda Tip 2 diyabete dönüyor. Onları ikaz edelim ki hayatlarının geri kalan döneminde Tip 2 diyabetle karşılaşmasınlar” diye konuştu.