Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Uyku apnesinin ameliyatla tedavi edilebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Apuhan “Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi hastalarında solunum yolundaki tıkanıklığın yerine ve içeriğine göre farklı bölgelerde cerrahi müdahaleler yapılabilir. Burun tıkanıklığına yönelik ameliyatlar hastanın şikayetinin giderilmesi için yapılmalıdır. Eğer kişide kemik kıkırdak eğriliği varsa düzeltilmesi, konka küçültme girişimleri, burun pasajını genişletmeye yönelik cerrahi metotlar kullanılabilir” dedi.