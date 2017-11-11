Ziyneti Kocabıyık - Uyku apnesinin ameliyatla tedavi edilebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Apuhan “Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi hastalarında solunum yolundaki tıkanıklığın yerine ve içeriğine göre farklı bölgelerde cerrahi müdahaleler yapılabilir. Burun tıkanıklığına yönelik ameliyatlar hastanın şikayetinin giderilmesi için yapılmalıdır. Eğer kişide kemik kıkırdak eğriliği varsa düzeltilmesi, konka küçültme girişimleri, burun pasajını genişletmeye yönelik cerrahi metotlar kullanılabilir” dedi.
Her horlama apne değildir
11.11.2017 - 10:01 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uyku sırasında nefes kesilmesi, boğulma ve zorlukla nefes alma nöbetleriyle ortaya çıkan uyku apnesinin hayatı tehdit ettiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Apuhan “Uyku apnesi ve horlama sadece hastayı ve ailesini rahatsız eden sosyal bir problem değil, aynı zamanda ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir hastalıktır. Horlama, tıkayıcı uyku apnesi sendromunun en belirgin şikâyetidir ve tıkayıcı uyku apnesi olan hastaların hepsinde görülür. Ancak her horlama tıkayıcı uyku apnesi değildir. Horlama şikâyeti olan hastaların mutlaka uyku apnesi açısından araştırılması gerekir” dedi.
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518695 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/518695.aspx
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