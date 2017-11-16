Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Altmış beş yaş ve üzerindeki kişileri sağlıklı beslenme ilkeleri konusunda bilinçlendirmek, zayıflamanın sadece doktor kontrolünde olabileceğini anlatmak ve gerektiğinde bir hekime başvurmaları konusunda yönlendirmek amacıyla , Nestlé Health Science’in koşulsuz katkılarıyla başlatılan kampanya “başarılı yaşlanma” ve yaşlılarımızın bağımsız yaşamalarına katkıda bulunmayı hedefiyor.

YEDİ MİLYON YAŞLI VAR

Üç yaşlıdan ikisinin bir öğünü atladığını ve günlük enerji ihtiyacını karşılayamadığını söyleyen Akademik Geriatri Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler “Türkiye’de yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 17 artarak 7 milyon kişi oldu. Yaşlanmayla birlikte hastalık sayısı ve kısıtlılıklar artıyor. Bu durumda rol oynayan faktörlerden biri olan beslenme, yaşlıda daha da önemli. Kampanya ile huzurevlerinde veya toplum içinde yaşayan yaşlıların ve toplumun doğru beslenme ve diyet konusunda bilinçlendirmeye çalışacağız” dedi.

Anneniz protein ağırlıklı beslensin

İleri yaşlarda kilolu olmanın zayıf olmaktan daha iyi olduğu, bunu sağlarken de proteinden zengin beslenmenin gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler “İştah azalması ileri yaşlarda sık karşılaşılan bir durumdur. Yetersiz beslenen yaşlılarda; kas kütlesinde ve kas gücünde azalma düşme ve kırık riskini artırır, fiziksel kapasiteyi azaltır, yaşlıyı bağımlı hale getirir. Yapılan çalışmalar normal veya fazla kilolu olan yaşlıların hastalıklarının tedavisinin başarı oranlarının zayıf olanlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür” dedi.