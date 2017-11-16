Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Tüm dünyada ölüm sebepleri arasında üçüncü sırada yer alan KOAH’la ilgili farkındalığın düşük olduğunu ve 10 hastadan 9’unun hastalığın farkında olmadığını belirten Akciğer Hastaları Dayanışma Derneği (AHDADER) Başkanı Hasan Yılmaz “Tütün kullanımı, pasif sigara içiciliği, hava kirliliği, mesleki toz ve kimyasallarla genetik faktörler KOAH oluşumunda rol oynuyor. KOAH’ın en önemli belirtileri nefes darlığı, öksürük ve balgamdır. Ancak belirtilerin farklı solunum yolu hastalıklarıyla da örtüşmesi teşhisi zorlaştırmaktadır” diye konuştu.



Prof. Dr. Süerdem, kadınların KOAH’la ilgili daha şanssız olduğunu söyleyerek “Sigara içen KOAH hastası kadınların akciğer fonksiyonlarında, erkeklere oranla yüzde 20 oranında daha fazla azalma görülüyor. Sigara kullanan KOAH hastası kadınlar, erkek hastalara göre yüzde 50’den daha fazla oranda hastaneye kaldırılıyor. Sigara kullanmadığı halde KOAH teşhisi koyulanlar genelde kadın hastalar” dedi.