Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker Ankara

En yüksek memnuniyet oranı yüzde 85,2 ile Batı Karadeniz Bölgesi’nde görülürken, memnuniyetsizliğin en yüksek oldu bölge ise yüzde 12,7 ile Ege Bölgesi oldu…

MAHREMİYET ÖNEMLİ

Vatandaşlar, ideal bir sağlık kuruluşundan söncelikli olarak temiz, güvenilir ve çalışanların güler yüzlü olmasını bekliyorlar. Vatandaşın sağlık hizmetlerinden en yüksek beklentisinin olduğu konular; yüzde 98,3’le mahremiyet; yüzde 98,1’le hizmetin tam ve yeterli olması, yüzde 97,9’u le çalışanların güler yüzlü olması. Vatandaşlar, imkanları olsa sağlık kuruluşu tercihinde yüzde 45,7 ile özel hastaneleri, yüzde 35,5 ile devlet hastanelerini tercih edeceğini ifade etti.

Devlet hastanelerinde vatandaşların şikâyet ettikleri konuların başında tuvaletlerin temizliği, bekleme odalarının yetersizliği ve kafeteryalar geliyor. Özel poliklinik ve tıp merkezlerinde hasta memnuniyetini düşüren faktörler, çalışanların güven vermemesi, güler yüzlü olmaması, sunulan sağlık hizmetinin tam ve yeterli olmaması şeklinde ifade ediliyor.

ÇÖZÜM YİNE BAKANLIK’TAN

Bakanlık yaptığı araştırmanın sonunda çözüme yönelik tavsiyelere de yer verdi. Bu kapsamda, mahremiyet konusundaki memnuniyetsizliği en aza indirmek için aynı anda birden fazla kişinin muayene odasına alınmaması, özellikle kadınlar olmak üzere hastaların taşınması sırasında mahremiyetlerine özen gösterilmesi gibi tedbirlerin alınabileceği bildirildi. Raporda ayrıca Aile Sağlığı Merkezlerinde ruhsal bozuklukların ve aile içi şiddetin kontrolü için sosyal hizmet uzmanı ve psikolog istihdamının sağlanabileceği ifade edildi.