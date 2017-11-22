Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta, harekâttan kısa süre sonra açılan hastane, başta güvenli bölgeler olmak üzere ülkenin diğer bölgelerinden gelen hastalara şifa dağıtıyor.

İlçede atıl durumdaki okul binasında yapılan tadilatla oluşturulan hastanede, Türk ve Suriyeli personel görev alıyor.

Toplam 70 yataklı hastane, kurulduğu günden bu yana onbinlerce hastaya umut oldu.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Yasin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin geçen yıl eylül ayında hizmete sunulduğunu anımsattı.

Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği tarafından kurulan hastaneye, Türk Kızılayı'nın da destek verdiğini dile getiren Şahin, "Amacımız, uzun zamandır bu bölgede sunulmayan sağlık hizmetini tekrar sunmaktır. İnsanlara güvenli bölgede sağlık hizmeti sunmaktır. Hastanemiz şu anda 70 yatak kapasiteli. Üç ameliyathanesiyle 14 ayrı branşta hizmet sunuyor." dedi.

Şahin, Türkiye'nin Cerablus'ta ciddi anlamda sağlık hizmeti verdiğini vurgulayarak, şunları anlattı:

"Günde bin 500-bin 800 kişiye hizmet veriyoruz. Sağlık Bakanlığının Suriye'deki ilk hastanesi. Daha sonra Bab ve Azez'de de hastaneler kuruldu. Onlar da hizmete devam ediyor. Buranın ilk hastane olmasından dolayı şu anda biraz daha üst düzeyde. Burada birçok imkanımız var. Suriye'de olmayan hizmetler burada veriliyor. Suriye'deki sağlık sistemi, Türkiye'nin sağlık sisteminin tahmini 20-30 yıl gerisinde. Sistem olarak da teknik ekip olarak da. İdareciler dışında çalışanlarımızın hepsi Suriyeli. Burada özverili bir şekilde çalışıyorlar."

"Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Suriye halkına en iyi sağlık hizmetini verebilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Şahin, "Buraya sadece Cerablus'tan değil, Azez ve Bab'tan, güvenli bölgeden birçok hasta geliyor. Oralarda tedavi imkanı bulamayan hastalar, burada tedavi ediliyor. Sadece güvenli bölgenin değil, güvenli bölgenin dışından da taleple geliyor." ifadelerini kullandı.

Hastalardan Nur İsa da evinde çıkan yangında elinin yandığını belirterek, "Hastaneye geldik, bize yardımcı oldular. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bizlere yaptıkları yardımları unutmayacağız." ifadelerini kullandı.