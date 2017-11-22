Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, şifalı çorbaları şöyle sıraladı: “İşkembe çorbası: İşkembe ülkemizde daha çok çorbası yapılarak tüketilen bir sakatat türüdür. Fazlaca baharat eklenerek tüketilmediği sürece sindirim sistemini hızlandırır. Kalsiyum bakımından zengin olan ,Düşük yağ oranıyla yüksek lif içeren işkembe aynı zamanda harika bir protein kaynağı besindir. İşkembe içerdiği vitamin ve mineral miktarına göre düşük kalorilidir. Bu besin, vücudun temel ihtiyaçları olan kalsiyum, çinko, fosfor gibi minerallerle birlikte yüksek oranda B12 vitamini içeriğine bağlı olarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca sinir sistemine ve kalp ve damar sistemine faydalıdır. Hücreleri yeniler, metabolizmayı hızlandırarak karaciğer yağlanmasının önüne geçer. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürür. Hastalık süresince de tüketilen işkembe çorbası iyileşmeyi hızlandırır.

Tarhana çorbası: En lezzetli çorbalardan biri olan tarhana oldukça besleyici ve doyurucu bir besindir. Vitamin ve mineral açısından zengindir. Tarhana her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebilecek bir besindir. A, B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko minerallerini içerir. Karbonhidrat açısından zengin olan tarhana çorbası protein ve likopen içeren besinler arasında da sayılır. Tarhananın faydaları arasında en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Bu nedenle kış aylarında sıkça görülen grip ve soğuk algınlığı gibi hastalık süreçlerinin çabuk atlatılmasını sağlar. Tarhana çorbası kişinin ihtiyacı olan enerjiyi kazanmasına yardımcı olduğu için yorgunluğa birebirdir. Sindirimi kolay olan bu besin sindirimin düzenlenmesinde de katkıda bulunur. Kalp üzerinde de olumlu etkileri bulunan tarhana kötü kolesterol ve yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltması da tarhananın faydaları arasındadır. Tarhana çocuklar içinde çok besleyicidir. Bebeklerin beslenmesinde ek gıda olarak en çok tercih edilen besinlerden biridir. Birçok sebze ve baharatı içeren tarhana, bebekler için çok önemli olan yoğurdu da içerir. Karbonhidrat açısından zengin olmasından dolayı doyurucudur. Ayrıca tarhana iştah açıcıdır. Gelişme çağındaki çocuklar için de çok faydalıdır, kemik gelişimine de katkı sağlar ve kemikleri güçlendirir. İçerdiği likopen sayesinde de birçok hastalığa karşı vücudu korur. Çorba yapılırken isteğe bağlı olarak içerisine nohut veya mercimek de eklenebilir.

Kırmızı mercimek çorbası: Kırmızı mercimek çorbası sofralarda en çok yerini alan çorba türüdür. Besleyici değeri son derece yüksek olan bu besinin B vitamini, demir, kalsiyum, manganez, sodyum, çinko ve fosfor mineralleri açısından zengindir. İçeriğinde bol lif ve proteinler de mevcuttur. Faydaları arasında şunlar vardır; Kandaki kötü kolesterol düzeyini düşürür, kalp krizi riskini azaltır, kan şekerini düşürür, kansızlığı önler, kansere yakalanma riskini azaltır, enerji verir, anne sütünü artırır, yüksek lif içeriğiyle kabızlığa iyi gelir ve kalın bağırsakların çalışmasını düzene sokar. Hemoroit ve diğer kalın bağırsak sorunlarında iyileştirici etki sağlar. Besleyici özelliği yüksek olduğu için çocukların beyin ve vücut gelişimi için yararlıdır. Ayrıca potasyum içeriği sayesinde hipertansiyonu düşürücü etkiye sahiptir.

Sebze çorbası: Birçok sebzenin birleşmesiyle hazırlanan sebze çorbası metabolizmayı hızlandırıcıdır. Doyurucu olması ve kalori içermemesi nedeniyle kilo vermek isteyenlerin ilk tercih etmesi gereken bu çorbadır. Vücut direncini artırır ve sindirim sistemini düzenler. Sebze çorbası sodyum bakımından zengindir. Sodyum, sinir sistemi ve kasların düzenli olarak çalışmasını sağlar. Ayrıca vücuttaki sıvı miktarının dengesini düzenler. Sebze çorbasına Kuşkonmaz, brokoli, lahana, karnabahar, patates, semizotu ve domates eklerseniz bu zengin antioksidan kaynaklarından da yararlanmış olursunuz. Çorba yaparken kullanılan sarımsak, soğan, zencefil ve acı kırmızıbiber kalp ve damar sağlığı açısından faydalıdır.”