Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak bir kas ve sinir hastalığı olan miyastenin ayırt edilmesi gerektiğini söyleyen Türk Nöroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Yeşim Parman, “Miyastenide genellikle ilk belirtiler göz kaslarındadır. Bu belirtiler göz kapağının tek veya çift taraflı düşmesi ya da çift görme olabilir, yutma ve soluk alma etkilenebilir” dedi. Hastaların yüzde 15-25’inde genellikle ilk 3 yıl içinde yoğun bakım gerektirecek ağır solunum yetmezliği görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Parman “Çok acil müdahale gerektiren bu durum sebebiyle mutlaka bir nöroloji uzmanına gitmeleri gerekir” diye konuştu.