Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Saçı dökülen erkek de üzülür ama, bu sorun kadın için travma sebebi bile olabilir. Bırakın bölgesel dökülme ve aşırı seyrekleşmeyi, mevsimsel etkilerle dökülme arttığında bile ne yapacağını şaşırır kadın. Hastalık, stres, kullanılan ilaçlar gibi dökülmeler için ise yapacak bir şey yok. “Sağlık olsun da, saç neyse” diyebiliyoruz. Böyle durumlarda başvurduğumuz protez saçlar için nelere dikkat edilmesi gerektiğine geçmeden önce saçların neden döküldüğüne bakmakta yarar var.

Saç dökülmesinin önemli sebeplerinden biri erkeklik hormonlarından DHT. Bu hormon saç düşmanı. Dökülme erkeklerde saç çizgisinin açılması şeklinde, kadınlarda ise çizgisiz dökülme şeklinde görülür. Cinsiyet fark etmeksizin günde 50-100 tel saç kaybı normaldir. Tarak, kıyafetler ve hatta yerlerde görebiliriz saç tellerini. Peki protez saç? Bu konuda Türkiye’nin ilk protez saç uzmanı Mustafa Kemal Çiçek’ten bilgi aldık. Protez saç, su ve hava geçiren, rutin bakınlar hariç hiç çıkarılmayan, gözenekli deri üzerine yapılan saç ünitesi anlamına geliyor. Hairlife kurucusu Kemal Çiçek, saç problemi yaşayan her 10 kadından 4’ünün protez saç kullandığını belirtiyor. Peki kendi saçımız gibi olacak bu protezi kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

¥ Protez saç size özel olmalı. Önce ölçü alınmalı, deri tipine dikkat edilmeli.

¥ Saç kalitesi çok önemli. Kişiye özel, yüz şekline uygun model yapılmalı.

¥ Profesyonel şekilde yapılan ürünün protez olduğu belli olmaz.

¥ En pahalı saç, boya ve kimyasal değmemiş doğal saç. Bunda fiyat çok yüksek. Yerine ithal saçlar kullanılıyor.

¥ Bioaqua, çok kaliteli bir protez saç türü. Fiyatı 600 ile 1.200 dolar arasında değişiyor. Ekstra uzunluklar hariç.

¥ Protez saç yaptığını iddia eden merdiven altı firmalar bu sektörde de var, dikkat edin. Onlar her şeyde plastik kullanıyor.

Gerçek protez saç 2 ayda yapılıyor

Saçınızdan çıkmayacağı, deriyle neredeyse bütünleşeceği için kaynağı olmayan saçlara elinizi dahi sürmeyin. Merdiven altı firmalar 1 hafta-10 gün gibi sürede teslim ediyor. Hâlbuki gerçek protez saçın kişiye ve cilde özel hazırlanması için 2 aylık bir süreye ihtiyaç var. Dikkat edilmezse onarılmaz yaralar açabilir.