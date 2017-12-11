Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konu giysi olduğunda moda neyse o. Bir bluzu ne kadar çok seversek sevelim, moda değilse giymekte zorlanırız. Bir süre sonra da bir kenarda beklemeye alırız. Ayakkabı da öyle. O topuk moda değilse, senelerce durur dolapta ama giymeyiz, giyemeyiz. Fakat gıda öyle mi!.. Beslenme tarzından vazgeçmek çok zor. Bazen kebaptır vazgeçilmezimiz, bazen ağır tatlılar... Kızartmalar veya çerezler... Gece yeriz, gizli yeriz ama yeriz. Vazgeçmesi zordur. Psikologlar bile en zor vazgeçilen alışkanlığın yeme alışkanlığı olduğunu söylüyor.

Peki yiyecekte ‘moda’ diye bir şey duydunuz mu? Bir dönem yeşil çay modaydı; şimdi çok içildiğinde zararlı olduğu söyleniyor. Sirkeli suyun yağ yaktığını bilirdik, bu da değişmiş. O hâlde gelin, Diyetisyen Emre Uzun’un yılın moda ve demode yiyeceklerine dair hazırladığı listeye göz atalım.

Meyveli yoğurt: Bu yıl veda edeceğiz galiba onlara. 1 porsiyonu 122 kalori olunca, yılın ‘out’ları arasında yer aldı. Şimdi sade yoğurt zamanı. 100 gramı sadece 58 kalori. İlla meyveli yemek istiyorsanız, kendiniz bir iki dilim kesip atın içine...

Şimdi alkali su: Sirke, insanlık tarihi kadar eski ve faydalı bir ürün. Ancak ayarı kaçırırsanız mide sorunlarına sebep olabiliyor. Bu sebeple şimdi moda ‘alkali’ su.

Kuru meyve: Kuru meyveleri hazır almayın. Çoğuna şeker ekleniyor. Kurutuldukça şeker oranı artıyor. Bunun yerine elma, armut, ananas, portakal gibi; istediğiniz meyvenin üzerine tarçın serpin, düşük ısıda uzun süre fırınlayın. İşte size kuru meyve. 100 gram fırınlanmış elma yaklaşık 37 kalori. Tarçınlı olduğu için şekeri de dengeleme özelliği var.

Sakinliğe pitaya: Streste birçok kişi ilaca sarılıyor. Hâlbuki Pitaya ya da bilinen adıyla Dragon meyvesi, yüksek C vitamini içeriyor. 2018’in gözde meyvesi olacağa benziyor. Kemik gelişimine de faydalı. 1 tanesinde 17 kalori var. Meyve suyu ve dondurmaya ekleyerek tüketebilirsiniz. Fakat günde maksimum 2 tane.

Deniz yosunu: 2018’in favorileri arasında. Çeşitli vitaminlerle insanın kendisini iyi hissetmesini sağlıyor.

Çitlemek yok: Strese iyi geliyor belki ama artık ‘out’ olacak gibi. Televizyon karşısında yağlı kuruyemiş, cips, çekirdek yemeyi bırakacağız. Edamame, yılın modası. Adına yeşil soya da denebilir. Yılın gözdesi olacak gibi görünüyor.

İçecekte kaktüs: Diyetisyenimiz “Hindistan cevizi gelenekselleşti ama kalorisi yüksek” diyerek ‘out’lar arasına koymuş bu iç eceği. Bu yıl kalorisi az, tadı güzel kaktüs meyvesini öneriyor. Ananas suyu da öyle. 1 porsiyonu 160 kalori olduğundan, yerine aleo vera öneriliyor. Bu ürün cildin yaşlanmasını da geciktiriyor.