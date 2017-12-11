Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan bazı çalışmalarda D vitamini eksik olan kanser hastalarında tedavi başarısının daha az olduğunu belirtti.

"30 yıl önce, hem sağlıklı meme dokusunda hem de meme kanseri hücrelerinde D vitamini reseptörleri bilimsel araştırmalarda saptandı." diyen Yavuz, o zamandan beri meme kanseri ile D vitamininin bağlantısının ciddi bir tartışma konusu haline geldiğini söyledi.

5 yıl içerisinde meme kanseri görülme riskinin daha az olduğu gözlemlendi

Prof. Dr. Yavuz, bu hastalara D vitamini verilmesiyle nükslerin azaldığına, sağ kalımın arttığına dair bazı çalışmaların mevcut olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"D vitamini eksikliği meme kanserinde sık görülüyor. Bazı çalışmalar bize D vitamini eksik olan hastalarda tedavi başarısızlıklarının daha fazla olduğunu söylüyor. Özellikle, östrojen reseptörü negatif olan, koltuk altındaki lenflere sıçrama yapmış ve büyüme, çoğalma kapasitesi biraz daha fazla olan meme kanseri tiplerinde D vitamini eksikliğinin daha olumsuz sonuçlar oluşturduğu bilinmekte. D vitamini takviyesi alan hastalarda 5 yıl içerisinde meme kanseri görülme riskinin daha az olduğunu gösteren önemli çalışmalar mevcut."

"D vitamininin kanser için önemli bir bağışıklık güçlendirici etkisi bulunuyor"

Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, meme kanseri olan hastaların rutin olarak D vitamini düzeylerine baktırmaları gerektiğini anlatarak, "Tedavi süresinde ve sonrasında güneş ışığı ve D vitamini takviyesi yapmalarını öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kemik, kas ve sinir sistemi için önemli olan D vitamininin kanser için de önemli bir bağışıklık güçlendirici etkisi bulunduğunu belirten Yavuz, "D vitamininin çoğu cildimizde uyuyan molekül olarak bulunuyor. Aktif hale geçmesi için cildin güneş ışığı görmesi gerekli." ifadelerini kullandı.