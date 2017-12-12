Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının hem bağışıklık sistemini bozacağını hem de antibiyotik direnci gelişimine yol açacağını söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Çağlar “Antibiyotik grip virüsünde işe yaramaz. Grip şüphesinde ‘Hızlı grip’ testini tavsiye ediyoruz. Grip virüse bağlı olarak ortaya çıktığı için çocuklarda viral enfeksiyon bulguları söz konusu ise antibiyotikten uzak durmak lazım. Gripli iken antibiyotik kullanırsak çocuğun bağışıklığını daha çok düşürecektir ve komplikasyon gelişmesi riski artacaktır” dedi. Ateşin yükselmesi durumunda anne babaları dikkatli olmaları konusunda ikaz eden Dr. Çağlar “Ateşi 39 derece ve üzerine çıkıp, şikâyetleri 5 günden uzun sürüyorsa ve bu belirtiler üzerine öksürük eklenmişse hemen hekime başvurmak gerekir. Çocuğun bağışıklığı ne kadar güçlü olursa, komplikasyon gelişme ihtimali de o kadar azalır” diye konuştu.