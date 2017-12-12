Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üzüm, dut, keçiboynuzu ve harnup gibi pek çok çeşidi bulunan pekmez kan yapıcı özelliğe sahip olduğunu söyleyen Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu “Ayrıca vücut direncini, bağışıklık sisteminin direncini artırıcı ve güçlendirici özelliği sayesinde hastalıklara karşı koruyucudur. Karaciğeri temizleyerek damarları açar, kan basıncını dengeler. Hastalık aşamasında ise iyileşme sürecini hızlandırır. Mide rahatsızlıklarının tedavisinde destekleyici özelliğe sahiptir. Anne sütünü arttırdığı da bilinen faydaları arasında yer almaktadır. Öksürüğü keser ve balgam söktürücüdür. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda pamukçuk adı verilen ağız içi yaralarının tedavisinde oldukça etkilidir” dedi.