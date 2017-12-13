Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabızlığın genellikle, sindirim sistemi hareketinin yavaşladığı yaşlılıkta ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Gümürdülü, yeteri kadar su içilmesi ve çorba türleri ile sulu yemeklerin tercih edilmesini tavsiye etti. Gümürdülü, bugün yaşlılar kadar olmasa da çocuklar ve gençler arasında görülen geçici kabızlık sorunlarının beslenme alışkanlıklarının değişmesinden kaynaklandığını kaydetti. Prof. Dr. Gümürdülü, birdenbire kabızlık sorunu yaşayanların aynı zamanda, kilo kaybı, karın ağrısı ile karşılaşıp dışkı şeklinde değişme ve dışkıda kan izlerin rastlamalarının yanında kansızlık, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerinin olması halinde, bunun sindirim sistemiyle ilgili önemli bir hastalıktan kaynaklanıyor olabileceğini düşünmeleri gerektiğine dikkat çekti.

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Kabızlığı önlemek için bir takım tedbirler alınabileceğine işaret eden Prof. Dr. Gümürdülü, sorunu aşamayanların mutlaka uzman bir doktorla görüşmelerini istedi. Gümürdülü, kabızlıkla ilgili şunları kaydetti: “Kabızlık, doğuştan gelen bazı hastalıklardan dolayı da görülebilir. Ancak erişkinlerde özellikle kabızlık; sıvı alımı, beslenme alışkanlıkları ve tuvalet alışkanlığına bağlıdır. Posalı gıdalar, kabızlığın oluşumunu azaltıyor. Ama şunu da unutmamak gerekir. Çölyak hastalığı da kabızlıkla karşımıza çıkabiliyor.”

Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin



Kabızlık problemlerinin kadınlarda daha fazla görüldüğünü belirten yayınlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gümürdülü, bunun sebebini de kadınların tuvalet ihtiyaçlarını ertelemelerine bağlayarak, “Tuvalet ihtiyacınızı kesinlikle ertelemeyin. Bağırsaklarınızı daha iyi çalıştırıp kabızlık yaşamak istemiyorsanız spor yapmayı ihmal etmeyin, yürüyün ve yüzün” diye konuştu.

Bunlara dikkat edin



İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, kabızlık yaşamak istemeyenlere şunları tavsiye etti:



“Her gün mutlaka 2-2,5 litre su tüketin. Çorbayı sofranızdan eksik etmeyin, meyve suyu için. Sıvı miktarı bağırsakların kolaylıkla boşalmasını sağlar. Her gün düzenli bir yürüyüş bağırsak hareketlerini hızlandırır. Hareketli olmanın kabızlık şikayetlerinizi azaltacağını unutmayın. Sebze ve meyveyi her mevsim eksik etmeyin. Sofralarda salata mutlaka olsun. Kahvaltılarda tam tahıllı ekmeği tercih edin. Bakliyatları (nohut, fasulye, mercimek, bezelye) daha fazla yemeyi deneyin. Özellikle sulu yemekleri tercih edin. Ara öğünlerde kurutulmuş siyah erik, kayısı ve incir yiyebilirsiniz. Güne mutlaka ılık bir bardak su ile başlayın. Sabahları aç karnına içeceğiniz ılık suyun ardından bağırsak hareketlerinizin değiştiğini göreceksiniz.”