Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ağrı Merkezinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, her insanının hayatında mutlaka yaşadığı "ayak bileği ağrıları" konusunda bilgiler verdi. Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Ayak bileğinde yaşanan ağrı çevresel etkenlere bağlı olarak akut bir şekilde meydana gelebilmektedir. Bu durum çok şiddetli olabilir ve devam edebilir. Kişinin yürüme ve hareket etmesinde problem oluşturabilir. Bazı durumlarda ise ayak bileğide ağrı sebebinin altında yer alan neden ise patolojik bir etmen yani hastalıklardır. Ayak bileği ağrısı nedenlerini sıralarsak; artrit, eklemlerde vücut tarafından üretilen iltihapların ortaya çıkmasıdır, bu genellikle çok acı vericidir. Ayak bileği burkulmaları da, ayak bileğinin etrafındaki bağ dokuların zarar görmesine neden olur. Şişmenin ve eklemin tükenmesi gibi bir hissin yanı sıra ciddi bir ayak bileği ağrısına sebep olur. Tendon iltihabı dediğimiz durum ise; eklem etrafındaki herhangi bir sinirin etrafında meydana gelebilir bu da ağrıya neden olur. Ayak bileğinde ayrıca çatlaklara da sık rastlanır. Birçok ayak kemiği çatlağı türü vardır ve bunların her biri ayrı ayrı tedavi edilmelidir. Bazı ayak bileği kırıkları burkulmalar gibi tedavi edilebilirken, bazıları ameliyat gerektirir. Gut hastalığı ise, ayak bileği ağrısına neden olması alışılmamış bir durumdur. Buna rağmen, gut teşhisi konulmuş hastalarda, yeni bir ayak bileği ağrısının sebebi olarak mutlaka dikkate alınmalıdır” diye konuştu.

Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı açıklamasını şöyle tamamladı: “Böyle durumlarda meydana gelen ağrı uzun süre devam eder ve uzman doktor tarafından yapılan kontroller sonrasında doğru ilaç tedavisinin uygulanması ile birlikte belirtiler ortadan kalkmaktadır. Eğer hastanın farlı bir durumu var ise cerrahi müdahalede gerekebilir."

